Сборы страховых премий в первом полугодии 2021 года превысили 894 млрд рублей, что на 155 млрд рублей, или 21%, выше показателей аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба Всероссийского союза страховщиков, Российского союза автостраховщиков и Национального союза агростраховщиков.

Факторами, которые повлияли на положительную динамику страхового рынка, в релизе названы восстановление экономической активности, существенный рост объемов кредитования физических лиц и сопутствующее страхование рисков заемщиков, а также инфляционное увеличение стоимости объектов страхования.

Две трети роста премий в абсолютном выражении обеспечили сегменты по страхованию жизни (плюс 56 млрд рублей) и страхованию от несчастных случаев и болезней (плюс 45,2 млрд рублей). Максимальный рост средней премии в сравнении с прошлогодними показателями произошел в сегменте добровольного страхования транспорта (плюс 18%), что главным образом вызвано ростом цен на автомобильном рынке. При этом в ОСАГО изменение средней стоимости полиса выросло на 2%, что гораздо ниже официальной инфляции.

В релизе говорится, что, несмотря на полное восстановление объемов премий по всем сегментам страхового рынка относительно показателей докризисного 2019 года, по отдельным видам личного страхования сохраняется потенциал роста количества новых полисов, сдержанный в первом полугодии 2021 года очередной волной пандемийных ограничений.

С ростом премий синхронно увеличиваются и страховые выплаты (рост на 29,6% по рынку в целом и на 16,9% — по иным видам страхования, чем страхование жизни). В союзах страховщиков ожидают, что такая тенденция продолжится с учетом укрупнения страховых сумм и окончанием договоров по инвестиционному страхованию жизни.

Увеличение нагрузки на капитал скорректировало финансовый результат участников рынка, отметили в пресс-службе. Совокупная прибыль страховщиков относительно прошлого года сократилась на 20% и по итогам полугодия составила 121 млрд рублей, рентабельность капитала снизилась до 24,2%.

По итогам шести месяцев 2021 года отмечено увеличение доли сборов через посредников до 71% на фоне снижения доли прямых продаж в офисах страховщиков.

Развитие электронных сервисов отразилось на существенном повышении продаж страховых услуг через Интернет, объем которых в первом полугодии составил 52,4 млрд рублей, увеличившись почти на 64%. При этом основной вклад в указанную динамику внесли добровольное страхование жизни, транспорта и имущества физических лиц. Сборы ОСАГО в Сети выросли на 20,5%.