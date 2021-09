Финансовый холдинг Sinara Financial Corporation (входит в группу «Синара») приобрел инвестиционную фирму Think Wealth Ltd., зарегистрированную на Кипре. Компания будет работать под брендом Sinara Financial Corporation (Europe) Ltd., сообщает пресс-служба холдинга.



«Наличие кипрской инвестиционной фирмы в структуре международного финансового холдинга позволяет расширить спектр услуг на зарубежных рынках как для институциональных, так и для розничных клиентов и предоставлять им услуги доверительного управления, брокерское и праймброкерское обслуживание, управление активами, услуги по высокочастотной торговле, аналитику и консультирование», — говорится в релизе.

Компания предложит кастомизированные продукты, решения и высокотехнологичный сервис с гибким подходом под запросы клиентов в строгом соответствии со всеми регуляторными требованиями, уточняют в холдинге.