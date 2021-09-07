Рубль завершил основную валютную сессию вторника ослаблением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск повысился на 29 копеек к предыдущему закрытию и составил 73,28 рубля. С начала торговой сессии было проведено 28,8 тыс. сделок более чем на 1,7 млрд долларов, диапазон котировок составил 72,92—73,39 рубля за доллар.

Курс евро на тот же момент времени равнялся 86,81 рубля, увеличившись на 15 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено более 5,2 тыс. сделок на 378 млн евро по курсам от 86,6 до 87 рублей за евро.

Как отметил начальник отдела банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко, в течение дня на валютных площадках развивающихся рынков преобладал уход от риска. «Российский рубль и валюты-аналоги теряли к доллару порядка 0,2—0,8% к концу рабочего дня. Американская валюта укреплялась и к корзине шести основных мировых валют. В частности, индекс доллара поднимался ближе к вечеру выше 92,5 пункта, вернувшись на максимум с четверга прошлой недели. На российском рынке доллар укреплялся вторую сессию подряд <…>. Отметим, что при сохранении неприятия к риску на глобальных рынках доллар уже завтра может протестировать отметку в 73,5 рубля. В то же время улучшение настроений инвесторов позволит развернуть в плюс нефтяные котировки (за последнюю неделю стоимость марки Brent снизилась почти на 2%), что поддержит рубль в возвращении на уровень в 73 по доллару», — полагает аналитик.