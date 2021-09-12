ВТБ совместно с группой компаний «Инград» предлагают субсидированную ипотеку на проекты индивидуального жилищного строительства (ИЖС) от девелопера под 4,7% годовых на первые два года кредитования (период строительства). Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



В рамках программы с третьего года ставка по ипотеке составит 8,8%. Срок кредитования — до 30 лет, первоначальный взнос — от 20%.

На сегодняшний день ГК «Инград» является эксклюзивным агентом по продаже объектов недвижимости жилого комплекса «Экодолье Шолохово» в городском округе Мытищи Московской области. Также в стадии проектирования находятся еще несколько проектов ИЖС в пределах Московской области.

«В первую очередь она подходит нашим клиентам, планирующим погашение ипотеки за первые два года, а также клиентам, выбравшим услугу «Настоящий Trade-in от Ingrad». С 1 сентября мы уже предлагаем эту программу клиентам жилого комплекса «Экодолье Шолохово». Далее она распространится на все наши новые проекты ИЖС», — отметил директор департамента по управлению земельными активами ГК «Инград» Сергей Глебов.