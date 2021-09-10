Банк России обсудит с кредитными организациями создание платформы согласий на использование коммерческих данных, пишет РБК . Такой реестр должен дать возможность бизнесу и участникам финансового рынка отслеживать, кто из клиентов и на что дает или отзывает те или иные согласия, а самим гражданам — возможность управлять своими согласиями, рассказала первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова во время обсуждения с бизнесом проекта «Основных направлений развития финансового рынка России» на 2022 год и период 2023 и 2024 годов. По ее словам, такая платформа в рамках «Цифрового профиля» сейчас касается только предоставления информации с «Госуслуг», из госисточников, но регулятор за то, чтобы сделать ее для коммерческих согласий. Важно, чтобы эта платформа имела одинаковые тарифы для всех участников рынка, подчеркнула Скоробогатова.

В случае реализации проекта такая платформа позволит значительно упростить процесс предоставления данных из разных коммерческих источников с согласия гражданина и управлять этими согласиями, пояснили в ЦБ.

К коммерческим согласиям может относиться согласие клиента банка, сотового оператора, сервиса такси и т. д. на передачу компанией накопленных данных о нем за время пользования услугами. Люди смогут давать или отзывать согласия на обработку своих персональных данных другими банками, клиентами которых они пока не являются, и это повысит эффективность продаж, считает заместитель председателя правления Московского Кредитного Банка Сергей Путятинский. Как пояснил представитель Промсвязьбанка, пользователь через единую платформу сможет отслеживать все организации, которым он давал согласия на обработку данных, а при необходимости клиент сможет их отозвать дистанционно. Создание платформы позволит существенно упростить клиентский путь, а банки смогут получать объективную информацию в максимально короткий срок и существенно сократят сроки обслуживания клиентов, считает представитель ВТБ.

Роскомнадзор разработал единую форму согласия на обработку персональных данных Первый замглавы комитета Госдумы Сергей Боярский также напомнил, что по новому закону россияне смогут свободно отзывать согласие на обработку персональных данных — как письменно, так и в электронном виде через специальную систему.

По словам руководителя направления «Разрешение IT & IP споров» юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослава Шицле, платформа может стать неким агрегатором персональных данных: различные сферы бизнеса могут получать персональные данные пользователей, которые еще не являются их клиентами. Но реализация проекта может «упереться» в федеральное законодательство, а также в нежелание граждан передавать свои данные фактически неограниченному кругу лиц, предупреждает юрист.

Система должна отвечать нормам ФЗ «О персональных данных», который не допускает сбор, хранение, обработку и передачу третьим лицам такой информации без согласия субъекта, то есть лица, к которому данные относятся и которого определяют, отметил Шицле. Нужно учитывать, что субъект персональных данных имеет закрепленное законом право в любой момент отозвать разрешение на использование его персональных данных любым доступным ему способом, и требовать от него отозвать свое разрешение именно через некую платформу оператор не может. Неясно, зачем физлицу «вообще предоставлять свое согласие на такое использование своих данных, поскольку очевидно, что такое согласие дает почти безграничные права по их передаче и использованию третьими лицами, причем кем именно и в каких целях, не очень понятно», заключил эксперт.

Минцифры исключило передачу персональных данных россиян аудиовизуальными сервисами Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ исключает возможность передачи персональных данных и геолокации россиян аудиовизуальными сервисами, планируется только передача данных о регионе пользователя. Об этом сообщили ТАСС в Минцифры.



