Более половины россиян (64%) хотели бы найти дополнительную занятость, а у каждого десятого респондента она уже есть. Такие данные приводятся в исследовании, проведенном сервисом «Работа.ру», участие в котором приняли более 5 тыс. пользователей сервиса старше 18 лет из всех регионов страны.

По данным исследования, не задумываются о подработке только 26% участников опроса. При этом наиболее подходящей профессией для подработки респонденты считают работу администратором — это отметили 17% опрошенных. Работа курьером в качестве дополнительной занятости кажется привлекательной для 15% участников исследования, а 14% опрошенных указали на профессию водителя.

Также 12% опрошенных жителей России считают, что подрабатывать выгодно сборщиком заказов в магазинах. Преподавательская деятельность и репетиторство привлекли 11% опрошенных, 9% назвали наиболее подходящим вариантом подработку корректором или редактором, по 8% высказались за дополнительную занятость в качестве фотографа или IT-специалиста. Подрабатывать копирайтером хотели бы 7% опрошенных, менеджером по продажам — 6%, строителем или разнорабочим, а также smm-менеджером — по 5%, компьютерным мастером — 4%, маркетологом или официантом — по 2%. В варианте «Другое» респонденты часто указывали профессии мастеров по ремонту, дизайнеров, а также бухгалтеров.

Так, 16% опрошенных рассчитывают получать от подработки до 15 тыс. рублей ежемесячно, доход от 15 тыс. до 30 тыс. рублей от подработки ожидают 37% респондентов. Каждый пятый участник исследования (21%) рассказал, что желает зарабатывать на подработке от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, а 26% — более 50 тыс. рублей каждый месяц.

Примечательно, что зарплата от подработки позволит 10% опрошенных увеличить доход на сумму до 10% от текущего. Прирост от 10% до 30% от текущего дохода назвали 22% респондентов. Стать богаче на 30—50% смогут 30% участников исследования, а 18% — более чем на 50%. Каждый пятый опрошенный житель России (20%) с помощью подработки сможет увеличить ежемесячный доход вдвое и более.