Банк ДОМ.РФ улучшил условия ипотечного кредитования по программам, предназначенным для индивидуального жилищного строительства, сообщила пресс-служба кредитного учреждения.
В банке уточнили, что обновление затронуло «Семейную ипотеку на ИЖС» и «Ипотеку на ИЖС». Максимальное снижение ставок составляет до 0,7 процентного пункта.
Наибольшее снижение ставок произведено по программе «Ипотека на ИЖС». Теперь оформить жилищный кредит можно по ставке от 9%, которая действует при первоначальном взносе от 20%, для зарплатных клиентов и при подтверждении дохода выпиской из Пенсионного фонда РФ.
«Семейная ипотека на ИЖС» теперь доступна по ставке от 4,9%. Максимально выгодные условия могут получить клиенты, которые вносят первоначальный взнос от 50%.
Подать заявку на ипотеку в Банк ДОМ.РФ можно в режиме онлайн, около 80% решений принимаются почти мгновенно, утверждают в банке. Платежи по кредиту вносятся также без посещения офиса и без комиссии — через цифровую платформу с помощью дебетовой карты. По карте предусмотрен кэшбэк 5% при покупках в категориях «путешествия», «образование» и «дом», а также 1% в остальных категориях. Карты бесплатны в обслуживании для клиентов, оформивших ипотеку в банке.
Самые популярные предложения на ипотеку с онлайн-заявкой
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