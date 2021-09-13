Тинькофф Банк размещает «вечные» субординированные еврооблигации на 600 млн долларов под 6%, сообщил «Интерфаксу» источник в банковских кругах.



Первоначальный ориентир доходности выпуска составлял 6,75%, в ходе сбора заявок он был снижен сначала до 6,5%, а затем до 6,25%.

Размещение проходит на фоне рекордного спроса для российских банковских заемщиков в период с 2014 года. Объем книги заявок на евробонды Тинькофф Банка составил около 4 млрд долларов, такого уровня спроса с момента введения первых санкций против России не было не только у субординированных выпусков, но и у любых еврооблигаций представителей банковского сектора РФ. Сам Тинькофф Банк, размещавший «вечные» суборды в июне 2017 года, тогда смог собрать книгу объемом лишь чуть более 900 млн долларов.

Организаторами размещения выступают Citi, JP Morgan, Альфа-Банк, Газпромбанк, «Ренессанс Капитал», Societe Generale, а также BCP Securities.

Структура выпуска «вечных» евробондов банка предусматривает кол-опцион через 5,25 года. Еврооблигации будут включены в состав источников добавочного капитала первого уровня.

Тинькофф Банк не выходил на рынок евробондов больше четырех лет. Предыдущий выпуск еврооблигаций кредитной организации был размещен в июне 2017 года. Тогда банк разместил бессрочные еврооблигации на 300 млн долларов под 9,25%, по ним предусмотрен кол-опцион через пять лет и три месяца с даты размещения.