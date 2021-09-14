Самая опасная профессия, по мнению опрошенных россиян, — пожарный. На это указали 60% респондентов, говорится в исследовании сервиса «Работа.ру». На втором месте по степени опасности — саперы. Их отметили 47% респондентов. Опасность работы шахтером выделили 46% участников исследования, 42% — спасателем.

Треть респондентов (33%) указали, что опасной считают профессию военного, а 26% — космонавта. Еще 23% участников исследования считают, что опасна работа пилотов, 22% указали работу полицейских, 15% выделили водителей, а 12% — врачей.

Также 95% опрошенных уверены, что представители опасных профессий должны получать доплаты «за опасность». По мнению 7% опрошенных, представители опасных профессий должны получать доплаты в размере до 10% от официального оклада, 32% считают, что доплаты должны составлять 10—30% от зарплаты, 40% участников исследования считают, что за опасную работу нужно добавлять 30—50% от зарплаты, а 21% опрошенных уверены, что доплаты должны превышать половину официальной зарплаты.