Большинство россиян (80%), которые никогда не вели блоги профессионально, высказали желание бросить основную работу, чтобы стать блогером, а 9% из них планируют это сделать в ближайшее время. Таковы результаты исследования платформы по работе с блогерами Perfluence и аналитического агентства Research Me. В опросе приняли участие более 5 тыс. респондентов по всей России от 16 до 55 лет.



Больше половины из тех, кто готов бросить работу ради блогерства, — россияне от 16 до 24 лет, две трети из которых — женщины (73%). Интересно, что среди опрошенных россиян положительно высказались в пользу профессии блогера респонденты старше 45 лет, перспективу перед другими профессиями в этом увидели более 30%. Мужчин из них — больше половины (55%).



На вопрос, сколько россияне хотели бы зарабатывать на ведении блогов, 39% ответили, что хотели бы зарабатывать не менее 100 тыс. рублей в месяц, 26% не согласятся работать блогерами, если доход не будет превышать 200 тыс. рублей. Еще 25% готовы уйти с основной работы и стать блогерами за доход от 500 тыс. до 1 млн рублей. Только 10% опрошенных достаточно зарабатывать на блоге 50 тыс. рублей.

Среди опрошенных россиян, которые никогда не вели блоги, больше 80% готовы пройти дополнительное обучение, чтобы профессионально зарабатывать на этом. Половина респондентов (50%) отметили, что им не хватает знаний о трендах на рынке соцсетей, чтобы начать вести свой блог, 44% признались, что не умеют создавать контент, 40% указали, что у них отсутствуют навыки копирайтинга, а 35% считают, что им не хватает дисциплины для ведения собственного блога.

Среди тех, кто профессионально занимаются блогерством, 35% — в возрасте от 25 до 34 лет, доля блогеров в возрасте от 35 до 44 лет — 25%. Меньше всего блогеров среди молодежи до 24 лет — только 16%.



Среди респондентов, которые уже ведут собственные блоги, 70% совмещают блогерство с основной работой, для 30% ведение личных социальных сетей — основной источник заработка.



Наиболее перспективными площадками для развития собственных блогов, по мнению опрошенных, считаются Instagram (42%), TikTok (30%), YouTube (19%) и Twitter (9%).