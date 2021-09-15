Фишинговые сообщения с использованием банковских брендов стали массово распространять в Telegram, пишут «Известия», ссылаясь на кредитные организации. Мошенники покупают рекламные посты, которые слабо модерируются, и таким образом выходят на многомиллионную аудиторию. Так, число фишинговых страниц в Telegram, использующих бренд ВТБ, по сравнению с началом 2021 года в августе выросло в 15 раз, отметил старший вице-президент банка Никита Чугунов. По его словам, некоторые площадки получают деньги от мошенников и размещают непроверенную информацию, а пока происходит блокировка постов, многие клиенты успевают передать им свои персональные данные.

Эти фишинговые сообщения нацелены на выманивание денег у пользователей. Среди основных сценариев — акции за получение бонусов при прохождении опросов, корпоративные порталы по сбору данных о сотрудниках, единоразовые выплаты, уточнили в ВТБ. Тенденцию к росту таких сообщений в соцсетях подтвердили в «Открытии» и Газпромбанке. Сейчас все чаще гражданина заставляют взять заемные средства и похищают их, отметил замдиректора департамента информационной безопасности банка «Открытие» Анатолий Брагин. Также распространены мошенничества под видом инвестирования денежных средств, отметил начальник управления по противодействию мошенничеству Газпромбанка Николай Пятиизбянцев.

ЦБ: мошенники стали активнее использовать методы социальной инженерии для хищения денег у граждан

Методы социальной инженерии по-прежнему остаются основным инструментом злоумышленников для хищения денег у граждан. Об этом говорится в «Обзоре отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств за II квартал», который опубликовал Центробанк.

Наибольшее количество ссылок на фишинговые сайты распространяется в Telegram-каналах, согласен управляющий директор центра развития сотрудничества с клиентами УБРиР Александр Дарданов. По его словам, есть специализированные каналы, где под предлогом выгод продвигают ссылки на фишинговые сайты известных банков, а для регистрации на них требуют ввести номер карты банка и подтвердить кодом из СМС.

По мнению руководителя аналитического центра Zecurion Владимира Ульянова, активное распространение фишинговых сообщений с использованием банковских брендов объясняется конъюнктурой финансового рынка: в начале года снижались ставки по вкладам, и россияне искали более выгодные способы вложить деньги, на этом тренде мошенники и пытаются заработать. Владельцы и администраторы групп не всегда внимательно рассматривают предлагаемый для продвижения контент, платные посты также слабо модерируются, а преступники выходят на многомиллионную аудиторию. Как отметила директор по консалтингу ГК InfoWatch Ирина Зиновкина, использование рекламных баннеров — отличный способ для получения доверия среди пользователей, это повышает шансы перехода на мошеннические ресурсы.

Злоумышленники в Сети чаще всего представляются Машей или Олей

Среди злоумышленников в принципе популярно использование женских имен — дамам легче войти в доверие потенциальной жертве, чем мужчинам, считают эксперты.