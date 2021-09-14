В сервисе объявлений «Юла» во II квартале 2021 года в 3,2 раза увеличилось количество вредоносных аккаунтов под именами Маша и Оля, пишут «Известия» . Это показал анализ мошеннической активности, сообщили в пресс-службе компании. Сразу после регистрации аккаунта злоумышленники рассылали пользователям примерно такой текст: «Я заинтересовалась вашим товаром, но тут не могу переписываться». Автор сообщения предлагала пообщаться в мессенджере и оставляла свой номер телефона. Там собеседница высылала ссылку на фишинговый сайт и уговаривала ввести на нем платежные данные. В мобильном приложении или на сайте сервиса вредоносную ссылку отправить невозможно, поскольку система безопасности автоматически удаляет ее из чата.

В пресс-службе Avito заявили, что на их платформе мошеннические аккаунты с именами Маша и Оля не прижились, поскольку были быстро вычислены системой модерации. Но злоумышленники используют и другие мягко звучащие женские имена, поскольку они вызывают больше доверия, добавили в сервисе.

Использование одних и тех же имен может косвенно указывать на то, что за мошенническими схемами стоит одна и та же группа, считает старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Щербакова. По ее словам, выбор имен Маша и Оля обусловлен их распространенностью, что не вызывает подозрений у потенциальной жертвы в переписке. Генеральный директор Infosecurity a Softline Company Кирилл Солодовников отметил, что среди злоумышленников в принципе популярно использование женских имен — дамам легче войти в доверие потенциальной жертве, чем мужчинам. Управляющий компании RTM Group Евгений Царев, ссылаясь на статистику СберБанка, добавил, что в 65% случаев жертвами атак с применением социальной инженерии становятся женщины: домохозяйки, молодые мамы и пенсионерки. По его словам, для этих социальных групп женский образ в плане общения бывает предпочтительнее.

На сайтах объявлений мошенники похитили уже 1,4 млрд рублей По прогнозам экспертов, в 2021 году потери составят не менее 2 млрд рублей.

Специалисты «Юлы» обратили внимание еще на одну «инновацию» мошенников: массовую регистрацию чистых аккаунтов, которые не сразу проявляют активность. Во II квартале их количество увеличилось в 30 раз по сравнению с первыми тремя месяцами года. К началу III квартала компания заблокировала более 150 тыс. таких профилей. Мошенники регистрируют аккаунты и дают им «отлежаться», чтобы после снятия ограничений начать массовый сбор номеров и атаки на пользователей, считают эксперты.

Аккаунты, которые были зарегистрированы достаточно давно, вызывают у потенциальной жертвы больше доверия, отметил ведущий консультант R-Vision Константин Карасев. По его словам, такие аккаунты создаются не по одному, а сразу десятками, а то и сотнями, что позволяет злоумышленникам после блокирования одного такого аккаунта быстро переключаться на следующий. Также регистрация аккаунтов может быть схемой заработка для злоумышленника: существуют биржи, где продаются профили для разных интернет-платформ, рассказал эксперт.