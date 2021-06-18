Общая сумма мошеннических операций на сайтах объявлений, таких как «Авито», «Юла» и «Авто.ру», с октября 2019 года почти достигла 1,4 млрд рублей, а число группировок злоумышленников превысило 200, пишут «Известия» . Об этом говорится в исследовании сервиса мониторинга даркнета DLBI. Средний объем одной операции составил 6,7 тыс. рублей, при этом максимальный размер одной выплаты достиг 1,66 млн рублей. Наибольшее число мошенничеств (46%) за полтора года было совершено через «Авито», 19% — через «Юлу», 11% — через «Авто.ру» (оставшаяся часть приходится на другие ресурсы).

Злоумышленники работают по модели «мошенничество как услуга»: группировки объединяют «организаторов», обеспечивающих функционирование сервиса, «воркеров», взаимодействующих с потенциальными жертвами, и «саппортов», поддерживающих работу фишинговых сайтов. В телеграм-каналах «организаторы» публикуют информацию об «успешных» трансакциях, сумме платежа и заработке «воркера». Основной способ обмана покупателей на таких площадках — направление им фишинговой ссылки через сторонний мессенджер, где они производят платеж за несуществующий товар. Другой вариант: продавцам предлагается ввести реквизиты карты якобы для получения средств после продажи.

У сервисов бесплатных объявлений обнаружился взрывной рост числа имитаторов После начала пандемии доски объявлений стали более востребованы, поскольку пользоваться различными онлайн-услугами были вынуждены даже те, кто раньше не рассматривал такую возможность.

Объем мошенничества за пять месяцев 2021-го вырос в 3,7 раза к аналогичному периоду прошлого года и составил 539 млн рублей, рассказал основатель сервиса разведки утечек данных DLBI Ашот Оганесян. Всего за 2020 год мошенники похитили у клиентов площадок не менее 831 млн рублей. По прогнозам эксперта, в 2021 году потери составят не менее 2 млрд рублей. Рост объема воровства в 2021 году связан с повышением активности пользователей на площадках объявлений, уверен руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов. Россияне стали больше интересоваться подержанными и дешевыми товарами, повысила вероятность мошенничества и самоизоляция, отметил эксперт. Рост мошенничества также связан с появлением новых телеграм-ботов для автоматизации этих схем, сообщил старший аналитик департамента защиты от цифровых рисков Group-IB Евгений Егоров. По его данным, 70% всех украденных средств приходятся на сервисы объявлений. Схемы нового типа опасны тем, что злоумышленники могут похитить не часть денег, а списать весь баланс.

ЦБ взаимодействует с торговыми площадками для профилактики и противодействия подобным схемам мошенничества, сообщили в пресс-службе регулятора.