Методы социальной инженерии по-прежнему остаются основным инструментом злоумышленников для хищения денег у граждан. Об этом говорится в «Обзоре отчетности об инцидентах информационной безопасности при переводе денежных средств за II квартал» , который опубликовал Центробанк.

По данным ЦБ, во II квартале 2021 года была зафиксирована 236 971 операция, совершенная без согласия клиентов (ОБС), на сумму 3,014 млрд рублей. При этом 47% операций были совершены с использованием инструментов социальной инженерии. Для сравнения: за аналогичный период 2020 года было выявлено 192 636 ОБС на сумму 2,177 млрд рублей, а на долю социальной инженерии приходилось 68,6% операций.

Доля средств, возвращенных клиентам, во II квартале 2021 года составила 7,4% от общего объема ОБС. Годом ранее этот показатель составлял 12,8%.

Во II квартале 2021 года наибольшее число ОБС зафиксировано в сегменте оплаты товаров и услуг в Интернете — 166 734 случая, при использовании банкоматов, терминалов и импринтеров — 20 371 случай, при использовании систем дистанционного банковского обслуживания физических и юридических лиц — 48 882 случая и 984 случая соответственно.

Согласно данным ЦБ, во II квартале 2021 года больше всего увеличилось число атак, направленных на клиентов финансовых организаций с использованием методов социальной инженерии — 11 173 случая, что на 143% больше, чем за II квартал 2020 года. На втором месте фишинговые атаки на клиентов финансовых организаций — 1 160 инцидентов (рост 99%). Незначительно, на 9%, увеличилось число атак на финансовые организации с использованием вредоносного программного обеспечения. А число атак на клиентов финансовых организаций с использованием уязвимостей ПО уменьшилось на 70%: во II квартале 2021 года зафиксировано 56 таких случаев.

В обзоре указано, что телефонное мошенничество является одним из главных каналов хищения денег у граждан. Во II квартале 2021 года Банк России инициировал 11 849 запросов операторам связи для принятия мер реагирования в отношении номеров телефонов, используемых в противоправных целях. Всего было выявлено 8 475 городских телефонных номеров, которые использовали злоумышленники (рост ко II кварталу 2020 года на 131,4%), 3 166 мобильных номеров (плюс 105,5%), 208 номеров «8 800» (рост на 201,5%).

Банк России направил в адрес регистраторов доменных имен запросы на проведение проверочных мероприятий и снятие с делегирования 1 449 доменных имен сети Интернет, с использованием которых осуществлялась противоправная деятельность. Также в Генеральную прокуратуру РФ направлена информация о 359 доменах сети Интернет для проведения проверочных мероприятий и последующего ограничения доступа.