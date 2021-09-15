Глобальное выравнивание ставок по налогу на прибыль до минимального уровня в 15% – механизм Pillar 2 фискальной реформы ОЭСР – создает риски для российских преференциальных налоговых режимов, пишут «Ведомости» со ссылкой на заявление замминистра финансов Алексея Сазанова в кулуарах Московского финансового форума, уточнив, что в зоне риска находятся такие секторы, как, например, IT-индустрия, сельское хозяйство и другие активные отрасли.

По словам Сазанова, Россия предложила специальные корректировки в формулу, которые позволили бы российскому активному бизнесу сохранить льготную ставку при расчете минимального уровня налогообложения, однако будет ли предложенный механизм поддержан мировым сообществом – этот вопрос остается открытым, отметил он, добавив, что понимание будет лишь в середине октября.

Как рассказал ранее источник, правительство не хочет допустить такой вариант развития событий, когда иностранный бюджет получает фактически российские налоговые потоки; если в окончательную редакцию реформы ОЭСР не включат специальные оговорки, власти допускают вариант повышения налога на прибыль для «дочек» международных компаний до наднационального уровня в 15%, а чтобы сохранить привлекательность России как юрисдикции для глобального IT-бизнеса, рассматривается возможность компенсации компаниям переплаты налога свыше льготной ставки.

Сазанов в своем выступлении называл механизм Pillar 1 «прорывом», а Pillar 2 сравнил с «полетом человека в космос», уточнив, что присоединение России к глобальной инициативе принесет в бюджет «десятки миллиардов рублей ежегодно».

C высокой долей вероятности международные компании, которые действуют в России через дочерние структуры, должны будут платить разницу между российской и наднациональной ставкой по налогу на прибыль, рассказали налоговые консультанты, пояснив, что при этом налоговые доходы получит не Россия, а бюджет той страны, где зарегистрирован их зарубежный холдинг.