В Минфине, Минцифры и ФНС анализируют варианты адаптации российского законодательства к новым наднациональным правилам налогообложения международных компаний, которые ранее представила Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), – реформа предусматривает выравнивание фискальных условий между разными юрисдикциями – на этапе проекта Россия к этой инициативе присоединилась, но окончательное решение о поддержке будет принято после того, как появится окончательная редакция новых правил, пишут «Ведомости», ссылаясь на источники.
По словам собеседников издания, реформа предполагает установление единой наднациональной минимальной ставки по налогу на прибыль: ОЭСР определила ее эффективный уровень в 15%; в России общая номинальная ставка налога выше – 20%, но ряд отраслей платит по пониженной ставке, в частности, для IT-сектора уровень налога на прибыль составляет 3%; вероятно, что международные компании, которые действуют в России через дочерние структуры, должны будут платить разницу между российской и наднациональной ставкой по налогу на прибыль в бюджет той страны, где зарегистрирована их холдинговая организация.
Глава Минфина США Джанет Йеллен поддержала идею введения минимального налога на доходы транснациональных корпораций в размере не ниже 15%.
Власти допускают вариант повышения налога на прибыль для «дочек» международных компаний до наднационального уровня, если в окончательную редакцию реформы ОЭСР не включат специальные оговорки, но российских национальных компаний, которые входят в реестр производителей отечественного ПО, изменения в любом случае не коснутся; более того, обсуждаются варианты сохранения привлекательности России как юрисдикции для глобального IT-бизнеса даже при условии, что ставку для международных компаний придется поднять — рассматривается возможность компенсации компаниям переплаты налога свыше льготной ставки, отметили источники издания.
По словам экспертов, если у российской IT-компании нет иностранных акционеров, то и налог доплачивать не придется; в ситуации с российскими IT-компаниями, облагаемыми по пониженной ставке, дополнительный налог будет возникать, если ими будет владеть компания из страны, внедряющей стандарт Pillar 2, касающийся пересмотра правил определения экономической взаимосвязи и распределения прибыли и установления глобальной минимальной ставки налогообложения для транснациональных компаний (например, какая-то страна ЕС); налог будет доплачиваться именно в этой стране, а не в России.
Аналогичная IT-сектору ситуация может возникнуть и в отношении других российских компаний, например, возрастет нагрузка на холдинги, инвестирующие за рубеж; дополнительные ограничения возникнут и в области применения налоговых ставок по международным соглашениям при выплате доходов из России; под налог могут попасть и компании, облагаемые по пониженным ставкам в специальных административных районах, если вступят в силу пониженные ставки по налогу на прибыль по отношению к пассивным доходам; Pillar 2 может коснуться и проектов, которые реализуются в рамках заключенных специальных инвестиционных контрактов или иных инвестиционных договоров с региональными властями, но это возможно только в том случае, если у компании есть акционеры в иностранных юрисдикциях, подчеркнули эксперты.
Мерами налогового маневра в I квартале 2021 года воспользовались более 5,5 тыс. IT-компаний. Об этом на пленарной сессии «Трансформация телеком-отрасли: движение на высоких скоростях» форума «Связь-2021» сообщил замглавы Минцифры Максим Паршин.