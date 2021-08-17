В Минфине, Минцифры и ФНС анализируют варианты адаптации российского законодательства к новым наднациональным правилам налогообложения международных компаний, которые ранее представила Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), – реформа предусматривает выравнивание фискальных условий между разными юрисдикциями – на этапе проекта Россия к этой инициативе присоединилась, но окончательное решение о поддержке будет принято после того, как появится окончательная редакция новых правил, пишут «Ведомости» , ссылаясь на источники.

По словам собеседников издания, реформа предполагает установление единой наднациональной минимальной ставки по налогу на прибыль: ­ОЭСР определила ее эффективный уровень в 15%; в России общая номинальная ставка налога выше – 20%, но ряд отраслей платит по пониженной ставке, в частности, для IT-сектора уровень налога на прибыль составляет 3%; вероятно, что международные компании, которые действуют в России через дочерние структуры, должны будут платить разницу между российской и наднациональной ставкой по налогу на прибыль в бюджет той страны, где зарегистрирована их холдинговая организация.

Глава Минфина США поддержала идею глобального налога не ниже 15% Глава Минфина США Джанет Йеллен поддержала идею введения минимального налога на доходы транснациональных корпораций в размере не ниже 15%.

Власти допускают вариант повышения налога на прибыль для «дочек» международных компаний до наднационального уровня, если в окончательную редакцию реформы ОЭСР не включат специальные оговорки, но российских национальных компаний, которые входят в реестр производителей отечественного ПО, изменения в любом случае не коснутся; более того, обсуждаются варианты сохранения привлекательности России как юрисдикции для глобального IT-бизнеса даже при условии, что ставку для международных компаний придется поднять — рассматривается возможность компенсации компаниям переплаты налога свыше льготной ставки, отметили источники издания.

По словам экспертов, если у российской IT-компании нет иностранных акционеров, то и налог доплачивать не придется; в ситуации с российскими IT-компаниями, облагаемыми по пониженной ставке, дополнительный налог будет возникать, если ими будет владеть компания из страны, внедряющей стандарт Pillar 2, касающийся пересмотра правил определения экономической взаимосвязи и распределения прибыли и установления глобальной минимальной ставки налогообложения для транснациональных компаний (например, какая-то страна ЕС); налог будет доплачиваться именно в этой стране, а не в России.

Аналогичная IT-сектору ситуация может возникнуть и в отношении других российских компаний, например, возрастет нагрузка на холдинги, инвестирующие за рубеж; дополнительные ограничения возникнут и в области применения налоговых ставок по международным соглашениям при выплате доходов из России; под налог могут попасть и компании, облагаемые по пониженным ставкам в специальных административных районах, если вступят в силу пониженные ставки по налогу на прибыль по отношению к пассивным доходам; Pillar 2 может коснуться и проектов, которые реализуются в рамках заключенных специальных инвестиционных контрактов или иных инвестиционных договоров с региональными властями, но это возможно только в том случае, если у компании есть акционеры в иностранных юрисдикциях, подчеркнули эксперты.