Некоторые банки на текущей неделе ввели новые вклады, а также изменили ставки и условия по действующим. Разберемся в нововведениях.



Почта Банк повысил ставки и надбавки по вкладам на 0,25—0,5 процентного пункта. По комбинированному вкладу «Умный доход», который сочетает преимущества традиционного вклада и инвестиционного страхования жизни, базовая ставка увеличена до 5,25% годовых, а надбавка за оформление ИСЖ — до 2,75%. Таким образом, максимальная ставка по нему теперь составляет 8% годовых. По целевому вкладу для пенсионеров «Пенсионный+» максимальная ставка достигла 7% годовых. Чтобы ее получить, нужно перевести в банк пенсию и совершать по карте банка повседневные операции на общую сумму свыше 10 тыс. рублей в месяц.

Солид Банк повысил ставки по двум вкладам для физических лиц. Так, по вкладу «Осенний» ставка увеличена до 7,5% годовых, по вкладу «Банзай» — до 6,5% годовых для суммы от 100 тыс. рублей, до 7,2% годовых — для вкладов от 300 тыс. рублей.

Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Банк «Ренессанс Кредит» повысил ставки по вкладам «Ренессанс Специальный» и «Ренессанс Доходный». Разместить деньги во вклад «Ренессанс Специальный» теперь можно по ставке 7,25% годовых на 181 день и 7,5% на 367 и 550 дней при открытии его в офисе банка. Если оформить депозит в интернет-банке или мобильном банке, ставка будет выше на 0,25 п. п. Доходность по вкладу «Ренессанс Доходный» при открытии в отделении теперь составляет 6,25% годовых при сроке 181 день и 7% — при сроке 367 и 400 дней. При открытии вклада через дистанционные каналы обслуживания ставка будет выше на 0,25 п. п.

Россельхозбанк повысил ставки по накопительным счетам на 0,2—0,8 п. п., максимальная ставка по накопительному счету в рамках тарифного плана «Моя выгода» выросла до 7%. Теперь при первоначальном взносе на накопительный счет «Моя выгода» устанавливается процентная ставка 4,2% годовых, далее ставка растет до 7% годовых вместе со сроком хранения средств на накопительном счете и не зависит от суммы накоплений. Максимальная ставка действует при условии размещения средств на счете в течение 12 месяцев и более.

Экспобанк запустил сезонный вклад «Урожайный», доходность по которому составляет до 8,18% годовых с учетом капитализации в зависимости от срока депозита. Вклад можно открыть на срок от 91 до 1 500 дней. Минимальный размер депозита — 30 тыс. рублей. Проценты начисляются ежемесячно с возможностью капитализации. При открытии в офисах Экспобанка доходность по вкладу составляет до 7,5% годовых в рублях в зависимости от срока, с учетом капитализации — до 8,08%. При открытии депозита в интернет-банке или мобильном приложении ставка на 0,1 п. п. выше — до 7,6% годовых в рублях. С учетом капитализации доходность составляет до 8,18% годовых.

Вклады Сумма Срок 1 мес. 3 мес 6 мес. 9 мес. 1 год 1 год 6 мес. 2 года 3 года 4 года 5 лет 6 лет 7 лет 10 лет 15 лет 20 лет 25 лет 30 лет Ставка: от 5.5% Платеж: 9 059 ₽ Подобрать кредит

Газпромбанк расширил линейку вкладов, добавив два новых продукта: «Копить» и «Управлять». «Копить» — вклад в рублях и доллара, не предусматривающий пополнение или частичное снятие суммы. «Управлять» — вклад в рублях, по которому допускаются расходные операции. Доходность по вкладу «Копить» с учетом капитализации составляет до 6,68% годовых в рублях и до 0,35% годовых в долларах. По вкладу «Управлять» клиент может получить до 4,3% годовых.

Хоум Кредит Банк запустил новую акцию по «Накопительному счету». Клиенты, выполнившие ее условия, получат доходность 8,5% годовых. Для участия в акции необходимо открыть «Накопительный счет» в банке (в акции участвуют все счета, открытые с 1 августа 2021 года) и ежемесячно оплачивать покупки любыми рублевыми дебетовыми картами Хоум Кредит Банка на сумму от 10 тыс. рублей. При соблюдении этих условий банк будет начислять 8,5% годовых на остаток до 3 млн рублей до 1 января 2022 года. При этом каждый клиент может открыть до пяти накопительных счетов включительно, и все они могут участвовать в акции. Если сумма трансакций по дебетовой карте не превысит 10 тыс. рублей в месяц, то по счету будет начисляться 5,5% годовых, как и на остаток более 3 млн рублей.

Райффайзенбанк предлагает всем зарплатным клиентам открыть накопительный счет «Зарплата+». Ставка по нему составляет 4% на ежедневный остаток. Можно открыть сразу несколько счетов, чтобы копить на разные цели.