СберБанк подписал партнерское соглашение с компанией MACRO, разрабатывающей и предоставляющей цифровые решения для строительной отрасли, сообщила пресс-служба кредитного учреждения. Решения компании станут доступны застройщикам, которые являются клиентами банка, на индивидуальных условиях.

В «Сбере» пояснили, что сервис MacroERP позволяет осуществлять комплексный мониторинг сроков выполнения работ, расходов на строительство, автоматизирует формирование отчетов, значительно оптимизирует договорную работу с поставщиками и подрядчиками. Этому способствует модульное построение системы, позволяющее настраивать задачи по каждой из целевых групп.

Система интегрируется с MacroCRM, что делает все этапы проекта — от начала строительства до заселения — прозрачными и контролируемыми. В целом использование предлагаемых инструментов позволяет снизить себестоимость работ на 5%, сократить потери и повысить производительность труда.

MacroERP предназначен для использования компаниями и индивидуальными предпринимателями, ведущими застройку жилых и коммерческих площадей от 10 тыс. кв. м. Команда разработки и поддержки продукта, обладающая необходимой экспертизой в строительной сфере, гарантирует возможность работы в системе с любого устройства в режиме 24/7.