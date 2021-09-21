Федеральный бюджет РФ в период с 2022 по 2024 год получит от введения налога на доходы по процентам от банковских вкладов более 300 млрд рублей, следует из материалов к проекту федерального бюджета РФ на 2022—2024 годы.

Закон об обложении налогом процентов по вкладам физических лиц, превышающим 1 млн рублей, вступил в силу в начале 2021 года. Согласно законодательной норме, налог на доходы физических лиц в размере 13% будет взиматься с суммы процентов по всем вкладам (остаткам на счетах) в российских банках, которая превышает доход, рассчитанный по формуле: 1 млн рублей умножить на ключевую ставку Банка России. При расчете берется ставка ЦБ РФ на начало налогового периода — 1 января. Таким образом, при действующей на 1 января 2021 года ставке ЦБ на уровне 4,25% годовых налогом будет облагаться процентный доход, превышающий 42,5 тыс. рублей (то есть 4,25% от 1 млн рублей).

Налог начнут удерживать с 2022 года и будут взимать с дохода, полученного в 2021 году. При этом ранее налог по вкладу нужно было платить только в случае, если процентная ставка по нему превышала ключевую ставку ЦБ на 5 процентных пунктов и выше.

Согласно материалам к проекту федерального бюджета РФ на следующую трехлетку, в 2022 году в бюджет в виде налога на проценты по вкладам поступит 100 млрд рублей, в 2023 году — 102,8 млрд рублей, а в 2024 году — 105,9 млрд рублей.