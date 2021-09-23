Центробанк до 1 апреля 2022 года не будет штрафовать банки за нарушение новых правил «антиотмывочного» закона, которые касаются отслеживания кредитными организациями операций в адрес НКО и всех денежных переводов из утвержденного властями списка стран, пишут «Известия» со ссылкой на письмо регулятора, направленное в кредитные организации.

Поправки в «антиотмывочный» закон, расширяющие перечень подлежащих обязательному контролю операций, были приняты летом 2021 года. В частности, изменения предполагают контроль за всеми операциями в адрес некоммерческих организаций (за исключением отдельных НКО, например, являющихся госорганами или реализующих программы дошкольного образования). Кроме того, нововведение требует отслеживать получение физлицами и юрлицами всех денежных переводов, поступающих с территории иностранного государства из специального списка (утверждается Росфинмониторингом). Поправки вступают в силу с 1 октября.

Учитывая, что реализация указанных изменений потребует принятия банками комплекса мер организационно-технического характера, Банк России считает целесообразным воздержаться в период с 1 октября 2021 года по 1 апреля 2022-го от применения мер за нарушение порядка или сроков представления в уполномоченный орган сведений и информации об операциях в соответствии с изменениями в «антиотмывочный» закон. В документе отмечено, что введение моратория на применение санкций согласовано с Росфинмониторингом.

По оценкам Росбанка, нововведение увеличивает нагрузку на банки, что, соответственно, потребует роста численности подразделения, ответственного за выявление операций и отправку сообщений в Росфинмониторинг.

По словам начальника департамента финансового мониторинга банка «Зенит» Людмилы Соколовой, кредитная организация проводит необходимые мероприятия по настройке программного обеспечения по выявлению и заполнению формализованного электронного сообщения. Она отметила, что изменения в закон затрудняют процесс автоматизации выявления таких операций, поскольку не определены признаки исключения по НКО, не подлежащие обязательному контролю. Некоторые поля необходимо заполнять вручную, уточнила эксперт.

Также затруднен мониторинг операций по получению физическими и юридическими лицами денежных средств с территории иностранного государства из разных систем банка. Перечень государств на данный момент не опубликован Росфинмониторингом. Чтобы не допустить технических ошибок и предоставления недостоверной информации в уполномоченный орган, у банков увеличатся трудозатраты на операции, подлежащие обязательному контролю, подчеркнула Соколова, добавив, что для исключения ошибок кажется целесообразным перенос даты вступления изменений на I квартал 2022 года.