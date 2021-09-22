Банк России решил смягчить подходы к клиентам кредитных организаций, которые могут быть признаны причастными к проведению подозрительных операций при запуске новой «антиотмывочной» платформы «Знай своего клиента» (ЗСК), пишет РБК . Это следует из поправок к соответствующему законопроекту, подготовленных ко второму чтению и разосланных участникам рынка. Регулятор практически не изменил порядок взаимодействия банков с низкорисковыми клиентами из «зеленой зоны», но у кредитных организаций появится право на отказ, если возникнут подозрения, что клиент совершает операцию с целью легализации преступных доходов. В этом случае степень риска клиента должна быть повышена.

ЦБ также решил разграничить банки на тех, кто при работе с «желтыми» и «красными» клиентами будет использовать информацию от платформы ЗСК, и на тех, кто будет принимать решения самостоятельно. Последние будут вправе отказывать компаниям и ИП со средним и высоким уровнем риска в проведении операций и заключении договора обслуживания, а также расторгать соглашение. Если банк использует платформу ЗСК, при работе с клиентами из «красной зоны» он не должен проводить трансакции по списанию, переводам или уменьшению остатка средств на счете; нельзя будет выдавать средства клиенту или переводить деньги на другой счет при расторжении договора; переводы с помощью дистанционного обслуживания будут заблокированы, компания или ИП сможет их использовать только для информационного обмена с банками.

Регулятор расширил перечень операций, которые останутся доступны высокорисковым клиентам: сумма выплаты недоначисленной зарплаты сотрудникам не должна превышать ту, что перечислялась за месяц до начала проблем у клиента; выплаты в целях «обеспечения жизнедеятельности» предпринимателя и членов его семьи должны быть не более 30 тыс. рублей в месяц на человека. Также ЦБ смягчил правила возврата денег с заблокированных счетов клиентов из «красной зоны». Вместо перевода в бюджет средства могут быть возвращены владельцам.

ЦБ планирует распространить свою «антиотмывочную» платформу на физлиц Платформа Центробанка «Знай своего клиента», призванная проводить оценку компаний на предмет соответствия «антиотмывочному» законодательству, может впоследствии охватить и физических лиц. О таких планах Центробанка рассказал на Международном банковском форуме «Банки России — XXI век» в Сочи директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский, передает РБК .

После попадания в «красную зону» и последующих за это санкций клиент банка имеет право в течение шести месяцев обратиться в межведомственную комиссию при ЦБ и попытаться оспорить решение. Если комиссия по реабилитации не примет его сторону, он может обратиться в суд и только после отказа там рассчитывать на исключение из реестра. Исключение компании или ИП из реестра влечет те же последствия, что и при ликвидации, деньги и имущество могут быть возвращены учредителям.

По словам заместителя руководителя Национального совета финансового рынка Александра Наумова, несмотря на поправки, основная проблема законопроекта так и не решена — банк остается на «переднем крае» с клиентом. До ликвидации юрлица не возвращать деньги ему будет именно банк, а это нарушает требования статьи 859 Гражданского кодекса (ГК), которую править никто не собирается, отметил Наумов. Норма регламентирует правила закрытия банковских счетов и предписывает банкам после расторжения договора с клиентом возвращать ему средства со счета, за исключением случаев, «установленных законом». В результате возникнет ситуация, при которой клиент будет в суде требовать от банка выполнение статьи 859 ГК, а банк — ссылаться на нормы закона по уровню ниже, чем ГК, предупредил эксперт. По словам управляющего партнера юридической фирмы Enterprise Legal Solutions Юрия Федюкина, кредитные организации вряд ли будут воспринимать рекомендательный характер сервиса ЗСК и противоречить оценкам регулятора.