Палата представителей США единогласно поддержала поправку к оборонному бюджету на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября), которая запрещает американцам сделки с российским суверенным госдолгом на вторичном рынке. Документ опубликован на сайте конгресса США, пишет РБК .

Поправка была предложена конгрессменом-демократом от Калифорнии Брэдом Шерманом. Она запрещает гражданам США покупать или продавать вновь выпущенные российские суверенные долговые обязательства не только на первичном, но и на вторичном рынке.

Поправка также обязывает Нацразведку США проводить анализ зарубежного вмешательства в американские выборы и предписывает президенту страны после ознакомления с отчетами разведки принимать решение о продлении или снятии санкций.

Как сообщает Bloomberg, под запрет попадут облигации в любой валюте, выпущенные Центральным банком России, Фондом национального благосостояния и Федеральным казначейством со сроком погашения более 14 дней.

Агентство отмечает, что Торговая палата США выступает против данной инициативы, поскольку она ограничит возможности американских банков обслуживать своих корпоративных клиентов, которые работают в России. Исполнительный вице-президент палаты Нил Брэдли заявил, что эта поправка окажет незначительное влияние на способность России получать средства на мировых рынках с учетом ее существенного объема резервов и в то же время нанесет серьезный ущерб деятельности американских компаний в России.

Проект оборонного бюджета, как ожидается, будет принят палатой представителей на этой неделе, после чего перейдет в сенат. Ясности о перспективах бюджета в сенате в его нынешнем виде пока нет.

О введении новых санкций США против России было объявлено 15 апреля. В соответствующем указе президента США Джо Байдена пояснялось, что Россия несет ответственность за попытки подорвать демократические выборы в США и государствах-союзниках, за транснациональную коррупцию, а также причастна к хакерским атакам. Кроме санкций против госдолга России, США также ввели ограничения против 32 юридических и физических лиц, которых они посчитали причастными к вмешательству в выборы и дезинформации, а также против восьми юридических и физических лиц в связи с Крымом.

Санкции США в отношении российских облигаций федерального займа вступили в силу 14 июня. Они запрещают американским финансовым институтам (банкам, брокерам, инвесткомпаниям) участвовать в первичных размещениях облигаций Минфина и Центробанка независимо от валюты выпуска. Это касается бумаг, которые выпущены после 14 июня. Тот запрет не затрагивал вторичный рынок.



В апреле агентство Bloomberg писало, что администрация США оценивает эффект от введенных против российского госдолга санкций и допускает возможность расширения мер давления. Агентство утверждало, что Вашингтон может закрыть доступ финансовым учреждениям США на вторичный рынок рублевых облигаций российских госбанков.