Минпромторг изучит возможность изменить закупочные процессы между торговыми сетями и их поставщиками для сдерживания роста цен на продовольственную продукцию — такая инициатива была представлена на состоявшемся на днях совещании у замминистра Виктора Евтухова, рассказали РБК два участника этого заседания. Чтобы сдержать рост цен, сетям и поставщикам целесообразно вместо тендеров перейти на прямые контракты, полагают в министерстве.

По словам собеседников РБК, Евтухов поинтересовался у представителей ретейлеров причиной роста цен и получил ответ, что в ряде случаев поставщики не дают более низких оптовых цен на тендерах. Замминистра выразил удивление, что часть контрактов ретейлеров заключены не напрямую. В ответ на возражение, что не все поставщики готовы работать на таких условиях, Евтухов дал поручение департаменту развития внутренней торговли проработать возможность сделать процедуру заключения прямых договоров между сетями и поставщиками обязательной. Действующая редакция закона о торговле не регулирует формат процедуры закупок для сетей.

Прямые договоры с производителями хороши тем, что в них прописываются объемы, условия и цены поставок, закладывается инфляция, объясняет сотрудник одной из розничных сетей. По его словам, такие контракты дают возможность заблаговременно спланировать как повышение, так и снижение цены, зависящее, например, от сезонных факторов, но они не учитывают внезапные колебания спроса, погодные или другие внешние обстоятельства.

Для продуктов, спрос на который всегда высок и у которых короткий срок хранения, например для овощей, фруктов, мяса, чаще всего практикуются тендерные закупки. На тендерах также, как правило, закупают биржевую продукцию: сахар, растительные масла и др.

Тендеры могут проводиться с различной частотой, например еженедельно. Гипермаркеты, как правило, делают больше запасов и чаще заключают прямые договоры. Для формата «магазин у дома» большая часть контрактов тендерные, объясняет собеседник РБК. По его мнению, это выгодно для производителей, так как они могут быстро переориентироваться под влиянием внешних факторов: мирового роста цен, погоды, внезапного ажиотажного спроса, изменений в законодательстве и т. п. При этом тендеры дают возможность обеим сторонам регулировать цены и объемы закупки в рамках рыночных отношений.

В рамках стабилизации цен на базовые продукты производители подсолнечного масла и сахара уже заключали прямые договоры с сетями с фиксированной стоимостью этой продукции. Срок действия ценовых соглашений о стоимости сахара завершился 1 июня 2021 года, а действие договоров по подсолнечному маслу завершится 1 октября.

Как считает представитель одного из ретейлеров, участвовавший в совещании у Евтухова, обязательство заключать прямые договоры может «посеять раздор между производителями и сетями», тогда как в последние годы стороны мирно договаривались. «Минпромторг хочет попытаться фиксировать цены, чтобы они были менее зависимы от волатильности, и раз поставщики добровольно не готовы, выглядела эта инициатива как «давайте мы придумаем механизмы, чтобы они не могли отвертеться», — сказал источник РБК.

Другой собеседник РБК также уверен, что в отказе от тендеров не будут заинтересованы производители, в особенности биржевых и зависимых от сезонности товаров, таких как, например, сахар и яйца: «Полный отказ от тендеров может привести к повышению цен, производители могут закладывать вероятное повышение стоимости в оптовые цены».

Для производителей картофеля прямой контракт приоритетнее, чем тендер, возражает руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина. Длинный контракт, заключенный весной, в начале сезона, накладывает на стороны обязательства: производитель обязан поставить определенный объем в определенном ассортименте, а торговая сеть должна принять его в определенные сроки по понятным условиям и по формуле цены, которая учитывает элемент постоянности и элемент рынка. В свою очередь тендеры, которые устраивают торговые сети, не совсем понятны и прозрачны, а для победившей в нем компании есть риски, что примут не весь товар.



По отдельным товарным позициям производителям удобнее и выгоднее работать по прямым контрактам, где-то — через тендеры, отмечает руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Идею увеличить долю прямых долгосрочных контрактов между поставщиками мяса и торговыми сетями он считает на данном этапе нереализуемой, потому что производители не знают, как у них будет складываться себестоимость.