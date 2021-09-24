Роскомнадзор направил в Совкомбанк запрос об утечке персональных данных его клиентов и потребовал предоставить информацию об инциденте, сообщили в пресс-службе ведомства.

«По факту утечки персональных данных клиентов Совкомбанка Роскомнадзор направил соответствующий запрос в банк с требованием предоставить детальную информацию об инциденте», — сообщили в Роскомнадзоре.

В ведомстве указали, что в случае подтверждения факта невыполнения Совкомбанком обязанностей по соблюдению сохранности персональных данных организации грозит наказание в виде административного штрафа до 100 тыс. рублей (согласно статье 13.11 Кодекса об административных нарушениях РФ).