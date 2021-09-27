В России хотят усилить адресную поддержку граждан по оплате ЖКУ — власти смогут увеличивать тарифы, если проводится модернизация инфраструктуры ЖКХ, пишут «Известия» . Это следует из распоряжения вице-премьера Марата Хуснуллина Минстрою, Минтруду, Минэкономразвития, Минфину и ФАС. Из документа следует, что мера связана с совершенствованием тарифного регулирования: планируется устанавливать тарифы исходя из реализации планов по ремонту и модернизации коммунальной инфраструктуры.

Речь идет о доведении тарифов до экономически обоснованных, то есть их рост сможет превышать инфляцию в случае модернизации инфраструктуры ЖКХ, пояснил эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук. Для социально незащищенных категорий граждан подорожание будет компенсировано, пояснил он. В России есть предприятия ЖКХ, тарифы на услуги которых и сейчас явно ниже себестоимости, отметила председатель экспертного совета комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Ирина Булгакова. По ее словам, после проведения модернизации содержание нового современного оборудования, как правило, требует дополнительных средств. Тарифы нужно доводить до экономически обоснованных по факту проведенной модернизации, считает Булгакова. В первую очередь это касается тепло-, водоснабжения и канализации, на электричество в России действуют более обоснованные тарифы, добавила эксперт.

ФАС предложила дать регионам право определять предельные индексы на ЖКУ на несколько лет В ведомстве отметили, что пересмотр тарифов необходим для сохранения стабильной работы коммунальных предприятий, а также для обеспечения доступности и качества коммунальных услуг для потребителей.

По мнению советника мэра Москвы по вопросам ЖКХ Светланы Разворотневой, повышать коммунальные платежи следует обоснованно, только в случае модернизации предприятий, а не все одновременно. Увеличение тарифов на ЖКУ для населения регулируется государством — для каждого региона установлена своя планка, которую нельзя превышать. Средний рост по стране должен быть примерно на уровне инфляции, последние годы он не превышает 4%. В рамках такой системы есть регионы, где устанавливаются тарифы для населения в размере около 60% от экономически обоснованных, отметил член комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ Дмитрий Гордеев.

По мнению Булгаковой, необходимо снизить максимальную долю расходов на оплату услуг ЖКХ в доходе семьи. Расходы, которые превышают планку, оплачиваются за счет региональных бюджетов. Она не должна превышать 15% для всей страны, уверена Булгакова. Сегодня льготы рассчитываются только на оплату норматива площади жилья на одного человека. Во многих регионах действуют следующие параметры: 33 кв. м на одиноко проживающего, 42 кв. м — на состоящих в браке граждан, 18 кв. м — на каждого члена семьи (три и более человек). Это правило следует упразднить и субсидировать плату за ЖКУ на всю площадь, считает Булгакова. Как отметила Разворотнева, также следует давать поддержку и должникам за ЖКУ (сейчас эти люди не могут претендовать на субсидии).