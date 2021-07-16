Долги за ЖКУ в России по итогам I квартала 2021 года выросли до 1,33 трлн рублей, что на 5,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишут «Известия» со ссылкой на Росстат. По итогам 2020 года показатель был равен 1,29 трлн рублей, 2019-го — 1,18 трлн рублей. Это долги промышленных потребителей, бюджетных организаций и граждан.

Во время пандемии собираемость платы за ЖКУ с населения снизилась, в некоторых регионах — до 60%. Рост долгов связан с сокращением доходов физических и юридических лиц, отметили в ассоциации управляющих компаний (УК) НП «Национальный жилищный конгресс». В Минстрое сообщили, что платежная дисциплина граждан в прошлом году снизилась до 94,7% с 96% в 2019 году. Эксперты полагают, что решить проблему поможет увеличение субсидий для нуждающихся категорий населения.

По словам члена комитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ Дмитрия Гордеева, на граждан приходится около половины задолженности. Общие темпы роста долгов россиян в целом сохраняются. В числе причин — пандемия, из-за которой снизились доходы работников во многих отраслях, при этом холодная зима 2020—2021 года привела к росту платы за тепловую энергию, отметил он. Также долги между управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями (РСО) частично считаются повторно, добавил эксперт.

Кроме того, в 2021 году россияне стали чаще получать платежки с долгами, которые были погашены или не существовали вовсе. Иногда счет выставляется за прошлые годы и на значительные суммы. По словам исполнительного директора НП «ЖКХ Контроль» Сергея Сохранова, немало выросли и долги УК перед РСО. По мнению эксперта, это случилось в том числе потому, что во время пандемии они были обязаны чаще проводить уборку подъездов, также заметно выросла стоимость стройматериалов (например, арматуры на 70%), которые используются для текущего ремонта. Поскольку государство контролирует тарифы на ЖКУ, компаниям приходилось использовать средства граждан на выросшие расходы, недоплачивая РСО, пояснил он.

Руководитель комиссии по ЖКХ общественного совета при Минстрое Ирина Булгакова отметила, что лучше всего платежная дисциплина в электроэнергетике: население в среднем оплачивает 99% начислений по прямым договорам с РСО. Уровень оплаты квитанций предприятий ЖКХ, энергоснабжающих организаций и УК в I квартале 2021 года составил 93,4%, добавила председатель правления Ассоциации гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний Наталья Невмержицкая. Хорошие показатели обусловлены в том числе тем, что электричество могут отключить за неуплату в отличие от других ресурсов, полагает Булгакова.