Минстрой добивается решения проблемы неэффективной эксплуатации коммунальной инфраструктуры частными собственниками, владеющими небольшими участками теплосетей, пишет «Коммерсант» . Для этого ведомство предлагает ужесточить критерии их отнесения к теплосетевым организациям.

Глава «Опоры России» Александр Калинин направил в правительство письмо с критикой разработанного Минстроем проекта постановления правительства, вводящего требования к собственникам участков теплосетей для их отнесения к теплосетевым организациям (ТСО) — поставщикам тепловых услуг. Сейчас ТСО может стать любой владелец теплосетей, при этом интерес к отрасли у бизнеса вызывает гарантированный поток средств за счет тарифов на услуги. Между тем авторы проекта отмечают, что не все организации обеспечивают надлежащую эксплуатацию и аварийно-диспетчерское обслуживание сетей, что снижает качество поставляемых услуг.

Проект Минстроя содержит требование по минимальной протяженности тепловых сетей в зависимости от численности муниципалитетов. Так, в городах с населением от 1 млн жителей ТСО могут стать владельцы теплосетей неразрывной протяженностью не менее 10 км, более 500 тыс. жителей — не менее 3 км, от 250 тыс. — не менее 1 км.

По данным «Опоры России», под новые критерии в городах с населением от 500 тыс. подпадут не более 5% владельцев таких объектов. Уход же с рынка 95% малых и средних компаний выльется в резкий рост бесхозных сетей на балансе муниципалитетов, что, напротив, может привести к росту числа аварий и ухудшить качество услуг, указывают эксперты. По мнению Александра Калинина, критерий протяженности сетей не говорит о добросовестности ТСО и не влияет на качество их работы. «Возможными критериями качества являются, например, допустимые перерывы в теплоснабжении, технические параметры тепловой сети, процент износа», — отметил он.

Правительство озаботилось проблемами низкого качества услуг ЖКХ из-за передачи сетей частным собственникам еще в 2011 году. Тогда власти отказались от приватизации отрасли в пользу концессионных соглашений, указывая на риски «социальных катастроф» в случае банкротства частников. Концессии позволили частично повысить эффективность в ЖКХ, однако в частном сегменте проблема так и не решена, а накопление проблем в этом секторе может тормозить инвестактивность и концессионеров, и поставщиков ресурсов: рост их эффективности «съедается» изношенными участками сетей. При этом до сих пор встречаются ситуации, при которых владельцы небольших участков оказывают услуги по высоким тарифам. Стимулировать собственников небольших сетей к модернизации инфраструктуры власти пока не могут.