Участники финансового рынка рассказали, с какими трудностями они сталкиваются при внедрении и использовании систем ПОД/ФТ, пишет «Коммерсант» со ссылкой на опрос участников финансового рынка компанией «Делойт».

По словам участников исследования, основные проблемы, с которыми они сталкиваются, — это недостаточная информационная поддержка со стороны контрольных и регулирующих органов, нехватка доступа к государственным информационным ресурсам для оценки клиентов, дисбаланс между возможностями субъектов законодательства по ПОД/ФТ и требованиями и рекомендациями надзорных органов, нехватка кадровых и IТ-ресурсов. Ранее банки уже просили МВД не закрывать для них сервис проверки подлинности паспортов. К числу проблем финансисты отнесли и жесткую систему наказаний за «технические» нарушения, формальный подход регулятора к надзору, часто меняющееся законодательство в сфере ПОД/ФТ. Эти проблемы называют ключевыми 50% опрошенных игроков финансового рынка, следует из отчета компании «Делойт».

С трудностями игроки рынка сталкиваются и в процессе мониторинга трансакций клиентов: 19% опрошенных финансовых организаций основной проблемой считают необходимость ручного анализа отчетов. Еще 11% отмечают, что основная трудность — большое количество ложных срабатываний при внесении изменений в алгоритмы для подготовки отчетов. В процессе идентификации и обновления сведений о клиенте треть финансовых институтов сталкиваются с тем, что клиенты не представляют документы и сведения или представляют их с опозданием. Этот процесс занимает много времени и ресурсов, в том числе на хранение и обработку бумажных документов, проверку их подлинности. Каждый пятый участник опроса отметил низкий уровень автоматизации процессов в ПОД/ФТ.

По словам главы Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктора Достова, законодательство по ПОД/ФТ устроено таким образом, что Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) определяет основные международные принципы, которые должны быть адаптированы регуляторами на местном уровне. «Эта адаптация — процесс непростой, и часто финансовым институтам непонятно, как действовать в конкретной ситуации», — отметил он, добавив, что в итоге в случае неопределенности банку проще отказать клиенту, чем рисковать нарушением ПОД/ФТ, за что можно не только получить штраф, но и испортить репутацию перед контрагентами. Это приводит к упущенной прибыли, заключил эксперт.

Чтобы решить проблемы хоть отчасти, финансовым организациям приходится постоянно инвестировать в системы доработку ПОД/ФТ. Основными направлениями развития игроки считают проверку клиентов и анализ их поведения, улучшение систем мониторинга трансакций на предмет их сомнительности, применение риск-ориентированного подхода, а также обучение сотрудников по ПОД/ФТ. Именно в эти направления в ближайшие два-три года будут инвестировать почти 40% рынка.