Суд Казани приговорил бывшего председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина к 12 годам колонии общего режима, признав его виновным в злоупотреблении полномочиями, передает корреспондент ТАСС из зала заседания.

«Назначить Мусину наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — заявил судья.

Также суд лишил его государственных наград: ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, государственных наград Татарстана, медали «За доблестный труд» и звания «Заслуженный экономист Республики Татарстан». Также суд лишил Мусина права занимать должности в коммерческих организациях, связанных с выполнением управленческих, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на три года.

Экс-глава Татфондбанка оспорил доступ управляющему в его загородный дом Арбитражный суд Татарстана рассмотрит 29 июня заявление бывшего председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина и его жены Лидии о пересмотре определения о доступе финансовому управляющему в загородный дом банкира, говорится в материалах суда.

Гражданский иск потерпевшего АСВ к Мусину суд удовлетворил частично на сумму 23 млрд 300 млн рублей, ранее гособвинение запрашивало 47 млрд рублей. Во время судебных прений в июне гособвинение запрашивало наказание для Мусина в виде 14 лет и девяти месяцев колонии общего режима.

Однако Роберт Мусин намерен обжаловать решение суда. Об этом он сказал журналистам после оглашения приговора. «Конечно, буду обжаловать», — сказал экс-председатель правления Татфондбанка, отвечая на соответствующий вопрос.

