Арбитражный суд Татарстана рассмотрит 29 июня заявление бывшего председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина и его жены Лидии о пересмотре определения о доступе финансовому управляющему в загородный дом банкира, говорится в материалах суда.

Республиканский арбитраж 7 декабря 2020 года предоставил управляющему Елене Рогожкиной для проведения оценки доступ в жилой дом должника. Однако Мусин и его жена подали заявление о пересмотре по новым обстоятельствам этого судебного акта.

Также суд рассмотрит заявление Рогожкиной об освобождении возложенных на нее обязанностей. Арбитраж обязал СРО «Ассоциация «Возрождение» за пять рабочих дней до судебного заседания представить иную кандидатуру финансового управляющего.

Республиканский арбитраж в декабре 2020 года истребовал у ФНС налоговые декларации о доходах жены Роберта Мусина Лидии. Как отметила Рогожкина, межрайонной инспекцией ФНС №14 по Республике Татарстан было отказано в предоставлении запрашиваемых сведений о должнике, поскольку они составляют налоговую тайну. По ее мнению, отказ налоговой инспекции в предоставлении информации приводит к тому, что финансовый управляющий не может надлежащим образом выполнять обязанности, возложенные на него законом, а также защищать права кредиторов.

В сентябре 2020 года арбитраж отклонил жалобу Роберта Мусина на «действия финансового управляющего, выразившиеся в непринятии мер по прекращению арестов и обеспечительных мер в отношении его и супруги Лидии имущества».

Обжалуемые действия управляющего Рогожкиной не являются противоправным бездействием по прекращению арестов и обеспечительных мер, а направлены на достижение целей, определенных законом о банкротстве в интересах должника и его кредиторов, отметил арбитраж. Кроме того, Мусиным не доказано незаконное, недобросовестное поведение финансового управляющего, которое привело или может привести к ущербу имуществу должника.

Ранее суд приостановил производство по заявлению Татфондбанка о включении долга перед ним в размере 141,3 млрд рублей в реестр требований кредиторов Мусина. Производство по делу приостановлено до принятия судебного акта по заявлению Агентства по страхованию вкладов о привлечении к субсидиарной ответственности Мусина и других экс-руководителей банка и взыскании с них 141,3 млрд рублей.

В феврале суд по заявлению АСВ арестовал имущество Мусина и еще десяти лиц, контролировавших банк, на сумму 96,7 млрд рублей. Также суд запретил Росреестру производить регистрацию перехода права собственности на несколько помещений и земельных участков, принадлежащих ответчикам.

Заявление о принятии обеспечительных мер было удовлетворено частично. В частности, суд отказал в требовании агентства об аресте имущества менеджеров на сумму 44,6 млрд рублей.

В ходе конкурсного производства агентством было установлено, что контролирующими банк лицами совершались действия по формированию технической ссудной задолженности, замещению рыночных активов на безнадежные. Также выявлены случаи приобретения неликвидных ценных бумаг, передачи ликвидных активов в доверительное управление связанной с банком организации, заключения договоров доверительного управления в интересах связанной с Татфондбанком компании, снятия надлежащего обеспечения по безнадежной задолженности.

Кроме того, несмотря на наличие соответствующих оснований, контролирующими банк лицами не осуществлялись меры по предупреждению его банкротства, отметило АСВ. В результате указанных действий и бездействия произошло существенное ухудшение финансового положения банка, что явилось, как считает заявитель, причиной невозможности удовлетворения требований кредиторов в полном объеме.