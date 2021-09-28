Банк «Открытие» запустил новый кредитный продукт, который позволит юридическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям, собственникам бизнеса, адвокатам, нотариусам приобретать залоговое имущество банка, реализуемое на электронных торгах при процедурах банкротства. Об этом во вторник сообщили в финучреждении, подчеркнув, что продукт не имеет аналогов на банковском рынке.

Максимальная сумма кредита на пилотный период реализации проекта установлена в размере 50 млн рублей. Кредит выдается на срок до 24 месяцев. Первоначальный взнос должен составлять не менее 50%, включая задаток в пределах 20% за участие в торгах.



«Для электронных торговых площадок такие кредиты выгодны повышением комиссионных доходов за счет увеличения товарного оборота; банку это позволит быстрее продавать залоговое имущество в рамках процедуры банкротства, тем самым уменьшая расходы на сопровождение и реализацию непрофильных активов», — комментируют в «Открытии».