За последние десять лет номинальные зарплаты росли во всех отраслях российской экономики, однако повышались они разными темпами, пишут «Известия» со ссылкой на расчеты экспертов Университета им. Г. В. Плеханова. Так, больше всего — на 283,6% — увеличился заработок в секторах, которые связаны с производством еды (сельское, рыбное, лесное хозяйства).

По данным Росстата с 2011 по 2021 год (январь — июнь), среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в стране выросла в 2,3 раза и достигла почти 58,8 тыс. рублей. По-прежнему самые высокие доходы у работников, занятых в добыче полезных ископаемых. И даже в этом сегменте есть свои лидеры. При средней номинальной оплате труда в секторе добычи полезных ископаемых в 95,6 тыс. рублей оплата труда нефтяников почти в 1,5 раза больше. Также выше в полтора-два раза, чем в среднем по стране, зарплаты финансистов и страховщиков.

Однако, как указали эксперты РЭУ им. Г. В. Плеханова, за прошедший период в межотраслевом зарплатном неравенстве произошли существенные изменения. Прежде всего это связано с опережающим темпом роста в некоторых секторах. Эксперты университета составили топ-5 отраслей с самыми высокими темпами прироста зарплат за десять лет.

На первом месте рэнкинга расположился сектор, который также связан с добычей, но не нефти, а «добычей питания». Он включает сельское, рыбное, лесное хозяйства, а также охоту и рыбоводство. За почти десять лет рост зарплат в этом сегменте составил 283,6%. Однако даже внутри этого сектора оклады неоднородны. Например, работники, занятые в рыболовстве и рыбоводстве, по свежим данным статистики, зарабатывают уже более 108 тыс. рублей.

По словам доцента кафедры экономической статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольги Лебединской, в сельском хозяйстве, где оплата труда еще далека от средней по стране, активный рост начался с 2012 года, когда государство объявило о необходимости перехода к политике импортозамещения. «В 2010—2014 годах средняя номинальная зарплата работников, занятых в сельском хозяйстве, начала увеличиваться на 3—3,5 тысячи рублей год от года», — сказала она.

Эксперт отметила, что свой вклад внесли и санкции, существенно повысившие спрос на отечественную продукцию, а введенные меры господдержки для стимулирования производства отдельных видов сельхозпродукции укрепили потенциал отрасли. В целом же, как подчеркнула Лебединская, господдержка и на федеральном, и на региональном уровнях сыграла большую роль в росте зарплат в секторе производства продуктов питания. Это льготное кредитование, компенсирующие субсидии и другие меры.

На втором месте рэнкинга — здравоохранение и социальные услуги с показателем роста на 277,1%. Толчком для увеличения зарплат в этой сфере стал майский указ президента от 2012 года, который поставил перед правительством задачу повышения к 2018 году средней оплаты труда врачей до 200% от средней зарплаты в соответствующем регионе. Кроме того, медикам помогли региональные программы поддержки и развития здравоохранения, а также нацпроект «Здравоохранение», добавила Лебединская. Еще одним бенефициаром майского указа 2012 года стали работники сферы образования. Этот сектор занял третье место в топе отраслей по темпам роста зарплат с показателем 266%. Помимо уже упомянутой причины, на увеличение доходов преподавателей оказали влияние стимулирующие выплаты, индексация зарплаты, а также нацпроект «Образование».