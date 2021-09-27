Жители России хотят зарабатывать 119 300 рублей в месяц, при этом желаемая зарплата мужчин на 46% выше, чем у женщин. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса Работа.ру.
В комментарии к результатам опроса указано, что уровень желаемых доходов жителей России значительно зависит от гендера. Так, мужчины хотели бы зарабатывать 128 300 рублей в месяц, а женщины — 87 900 рублей.
Зарплатные ожидания жителей России заметно снизились с начала лета, отмечают в Работа.ру. Согласно результатам предыдущего исследования, тогда в среднем желаемая зарплата составляла 131 600 рублей в месяц, мужчины хотели бы получать 144 300 рублей, а женщины — 107 000 рублей.
В опросе, который проводился в сентябре 2021 года, приняли участие более 6 тыс. респондентов из числа экономически активного населения старше 18 лет во всех округах РФ.
Сотрудники IT-сферы оценивают свою работу выше, чем представители других отраслей: по их мнению, справедливая зарплата в данном сегменте должна составлять 121 тыс. рублей в месяц. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса Работа.ру.