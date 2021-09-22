Сотрудники IT-сферы оценивают свою работу выше, чем представители других отраслей: по их мнению, справедливая зарплата в данном сегменте должна составлять 121 тыс. рублей в месяц. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса Работа.ру .

Стажеры и новички в IT считают справедливой для себя зарплату в 77 тыс. рублей в месяц. Специалисты с опытом в этой отрасли хотели бы получать 106 тыс. рублей, менеджеры — 118 тыс. рублей, руководители и директора — 171 тыс. рублей, а топ-менеджеры — 211 тыс. рублей.

На втором месте по средней желаемой зарплате — сфера строительства, представители которой считают справедливой зарплату в 112 тыс. рублей. Стажеры и новички хотели бы зарабатывать 80 тыс. рублей, специалисты — 85 тыс. рублей, менеджеры — 98 тыс. рублей, руководители — 127 тыс. рублей, а топ-менеджеры — 167 тыс. рублей.

Средняя справедливая зарплата для представителей отрасли транспорта и логистики, по мнению представителей данной отрасли, составляет 96 тыс. рублей. Новички ожидают получать 76 тыс. рублей на старте карьеры, специалисты с опытом рассчитывают на 84 тыс. рублей, менеджеры — на 90 тыс. рублей в месяц, руководители — на 133 тыс. рублей, топ-менеджеры — на 186 тыс. рублей.

Представители отрасли производства и промышленности хотели бы получать в среднем 87 тыс. рублей. Для новичков и стажеров в этой сфере средняя справедливая зарплата — одна из самых низких: 58 тыс. рублей. Специалисты с опытом считают справедливой зарплату в 76 тыс. рублей, менеджеры — 83 тыс. рублей, руководители — 146 тыс. рублей, а топ-менеджеры — 153 тыс. рублей.

В сфере медицины средняя справедливая зарплата, по мнению опрошенных жителей России, составляет 84 тыс. рублей. В этой отрасли стажеры хотели бы получать 71 тыс. рублей в месяц, специалисты — 81 тыс. рублей, менеджеры — 84 тыс. рублей, руководители — 141 тыс. рублей, а топ-менеджеры — 182 тыс. рублей.

В отрасли маркетинга, рекламы и PR средняя желаемая зарплата — 82 тыс. рублей. Для новичков в сфере достаточно получать 57 тыс. рублей в месяц — это также одна из самых низких ожидаемых зарплат для старта карьеры. Специалисты с опытом считают достойной зарплату в 76 тыс. рублей, менеджеры — 77 тыс. рублей, руководители — 150 тыс. рублей, а топ-менеджеры — 223 тыс. рублей (это самая высокая ожидаемая зарплата для топ-менеджмента среди всех отраслей).

В сфере образования наблюдается низкая средняя ожидаемая зарплата — 76 тыс. рублей в месяц. На старте карьеры специалистам сферы образования хотелось бы получать 56 тыс. рублей. Работники с опытом считают справедливой зарплату в 79 тыс. рублей, менеджеры — 87 тыс. рублей в месяц, руководители — 98 тыс. рублей в месяц, топ-менеджеры — 163 тыс. рублей.

В опросе, который проводился во всех округах России, приняли участие более 6 тыс. респондентов из числа экономически активного населения старше 18 лет.