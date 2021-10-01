Ряд банков с 1 октября внесли изменения в условия по картам в части бонусных программ, кэшбэка, процента на остаток, комиссий за обслуживание, процента за кредит.

Кэшбэк и бонусные программы

Севергазбанк с 1 октября начислит повышенный кэшбэк по дебетовым и кредитным картам в размере 5% от операций на сумму не более 60 тыс. рублей в месяц в категориях «Магазины спорттоваров», «Клубы (спортивные, оздоровительные)», «Спортивные поля, коммерческие спортивные состязания, профессиональные спортивные клубы». Ограничений по сумме возврата нет.

ВТБ с 1 октября возвращает клиентам, оформившим дебетовую «Мультикарту», 1 тыс. рублей после первой покупки.

Банк «Союз» в октябре будет начислять баллы в категории «Такси и каршеринг»: по карте «Мой бонус» — в размере 8%, по «Премиальной» — в размере 10%. Количество бонусных баллов, начисляемых за одну операцию, не может превышать 3 тыс.

Новикомбанк предложил действующие до 31 декабря этого года новые категории повышенного кэшбэка в размере 5% за оплату товаров и услуг: «Аптеки», «Транспорт» и «Кино».

Московский Кредитный Банк предложил новые категории повышенного бонусирования по программе «МКБ Бонус», действующие до конца декабря: «Автоуслуги», «Домашние питомцы», «Развлечения», «МКБ Travel», «Красота», «Сделаем мир лучше», «Такси». Ставка повышенного начисления баллов и количество категорий, которое можно выбрать, зависят от уровня программы лояльности. Для клиентов с пакетом услуг «Премиальный» доступна специальная категория «Кафе и рестораны», для держателей карт «Мудрость» — категория «Аптеки».

Банк ДОМ.РФ установил новые категории повышенного кэшбэка по дебетовым и кредитным картам на период с 1 октября по 31 декабря 2021 года. Клиенты будут получать вознаграждение в размере 5% в категориях «Онлайн-развлечения», «Путешествия», «Дом».

Банк «Санкт-Петербург» с 1 октября изменил специальные категории начисления по карте «Ясчитаю»: теперь (на период до 31 декабря 2021-го) это «Красота», «Товары для детей», «Автоуслуги», «Каршеринг», «Ювелирные украшения», «Музыка».

Процент на остаток

Кредит Европа Банк изменил условия начисления процентов на остаток средств по карте «Card Plus»: на сумму от 10 тыс. рублей теперь будет начисляться 5,8% (вместо 5,5%).

БКС Банк с 1 октября по 31 декабря этого года начисляет по пакетам «Лайт», «Комфорт», «Премиум» 10% годовых на среднемесячный остаток до 500 тыс. рублей бонусами при условии оформления карты онлайн на сайте банка или в отделении и при совершении расходных операций на сумму от 5 тыс. рублей в месяц.

«Ренессанс Кредит» по дебетовой карте «Главная» в рамках акции до 31 декабря начисляет 6% бонусами на ежедневный остаток.

Почта Банк повысил максимальный процент начисления дохода на остаток средств по дебетовым картам, которые привязаны к сберегательному счету, до 7,5% годовых. Проценты начисляются на остаток от 50 тыс. до 1 млн рублей в размере от 3% до 7,5% годовых в зависимости от возраста клиента, остатка на счетах и оборота по карте.

Комиссия за обслуживание

Росбанк отменяет ежемесячную комиссию для клиентов, оформивших дебетовую карту «#МожноВСЁ» в пакете «Классический» с 1 октября по 31 декабря 2021 года, на весь срок действия. Дополнительно держатели карты, совершившие покупки на сумму от 15 тыс. рублей в месяц в течение трех месяцев после оформления карты, получат по 99 рублей за каждый месяц выполненных условий.

Процент за кредит

БыстроБанк снизил ставку по кредитной карте «Универсальная Gold». Теперь процентная ставка по кредиту (без использования льготного периода, с учетом нецелевого расходования средств в объеме более 10% от установленного лимита кредитования) составляет 23,2% годовых (вместо 24,9%).

Уральский Банк Реконструкции и Развития по кредитной карте «Хочу больше» снизил максимальную процентную ставку до 27,4% годовых (с 27,7%). Минимальная ставка осталась без изменений — 12% годовых.

ВУЗ-Банк также снизил максимальную ставку по кредитной карте «Хочу больше» с 27,7% до 27,4% годовых.



«Центр-инвест» уменьшил процентную ставку по кредитным картам до 22% (до изменений она равнялась 23% годовых).