Зарплата жителей трех российских городов — Анадыря, Москвы и Салехарда — в первом полугодии 2021 года в среднем превышает 100 тыс. рублей в месяц, при этом больше всего могут купить на свою зарплату жители Салехарда, Южно-Сахалинска и Москвы. Об этом свидетельствуют данные исследования, подготовленного агентством «РИА Рейтинг» по заказу РИА Новости.

Города в рейтинге ранжированы по отношению средней зарплаты к потребительской корзине, то есть по покупательной способности заработной платы. Средние зарплаты по городам (за вычетом НДФЛ) рассчитаны на основе официальной статистики за январь — июнь 2021 года по крупным и средним предприятиям. Фиксированный потребительский набор взят из региональной статистики. В рейтинг включены 100 городов: административные центры субъектов РФ, а также другие крупнейшие города.

Лидирует в рейтинге по соотношению зарплаты и фиксированного набора Салехард. В столице Ямало-Ненецкого автономного округа на одну среднюю зарплату можно купить почти пять фиксированных потребительских наборов. При этом по абсолютной зарплате (106,4 тыс. рублей в месяц) Салехард немного уступает Москве и Анадырю.

В среднем 99 тыс. рублей в месяц получают работники в Южно-Сахалинске, который по соотношению зарплаты и стоимости фиксированного набора занял второе место.

Среди лидеров рейтинга по отношению зарплаты к потребкорзине также представлены Москва, Анадырь, Ханты-Мансийск, Сургут, Санкт-Петербург, Магадан, Тюмень и Мурманск.

Восемь из десяти населенных пунктов с высокими зарплатами — северные города, именно здесь сосредоточена основная добыча углеводородов и других полезных ископаемых. Высокоприбыльная добыча природных ресурсов позволяет компаниям платить своим работникам более высокие зарплаты, в том числе в качестве компенсации за суровый климат и удаленность от «цивилизации».

Самая высокая зарплата в денежном выражении среди попавших в исследование городов оказалась в Анадыре, столице Чукотки. Средняя чистая зарплата (по крупным и средним организациям за вычетом НДФЛ) в этом городе в первом полугодии текущего года составила 129,2 тыс. рублей, что на 4,5% больше, чем за первые шесть месяцев 2020 года. Однако Чукотский автономный округ из-за своей удаленности характеризуется очень высокими ценами, поэтому высокая зарплата в столице региона эквивалентна 4,38 фиксированного набора товаров и услуг, что является лишь четвертым результатом в рейтинге.

Второй в текущем рейтинге по заработной плате и третьей по возможности приобрести фиксированный набор товаров и услуг стала Москва. В столице средняя месячная чистая зарплата составляет 113,6 тыс. рублей (4,61 стандартного набора товаров и услуг), увеличившись за год на 10,2%.

Многие города южных регионов в противовес лидерам оказались в конце списка. Самое низкое соотношение зарплат и стоимости фиксированного набора товаров и услуг в текущем рейтинге отмечается в столице Калмыкии Элисте — 1,91, там средняя зарплата составляет 31,7 тыс. рублей.

Также относительно невысока покупательная способность средних зарплат в Нальчике, Грозном, Таганроге, Иваново, Владикавказе и Майкопе. Согласно результатам исследования, семь городов из последних десяти находятся на юге России. Невысокие показатели там во многом объясняются слабостью экономик этих регионов в сравнении с другими регионами, а также достаточно низким уровнем официальных зарплат, говорят аналитики.

В 14 городах чистая средняя зарплата в денежном выражении в январе — июне ткущего года была ниже 35 тыс. рублей. Самая низкая средняя зарплата — во Владикавказе: 31,2 тыс. рублей в месяц. В среднем менее 32 тыс. в месяц также получают в Нальчике.

В большей части городов-миллионников отношение зарплат к стандартному набору товаров и услуг и сами зарплаты выше, чем в среднем по стране. В частности, 13 из 15 крупнейших городов России расположились в верхней части рейтинга. Москва, самый «богатый» город-миллионник, занимает третью позицию в списке, при этом самый «бедный» по покупательной способности зарплат город-миллионник, Волгоград, оказался на 66-м месте.

Помимо Москвы, «зажиточным» городом-миллионником является Санкт-Петербург. Там соотношение средней зарплаты и стоимости фиксированного потребительского набора составляет 3,94, что соответствует седьмому месту в рейтинге. Таким образом, с поправкой на цены зарплаты в Северной столице в 1,2 раза меньше, чем в Москве.

Кроме двух столичных городов, которые достаточно заметно отрываются от остальных городов-миллионников, высокие результаты у таких крупнейших мегаполисов, как Екатеринбург (3,18 и 17-е место), Казань (3,09 и 20-е место), Красноярск (3,08 и 22-е место), Уфа (3,01 и 24-е место в рейтинге).



По оценкам аналитиков, в ближайшие годы зарплаты в крупных городах будут расти несколько быстрее, чем в среднем по стране, что будет связано с ограничениями трудовой миграции и небольшой напряженностью из-за этого на рынке труда. Также, вероятно, в среднесрочной перспективе крупнейшие города в рейтинге примерно сохранят свои позиции, хотя возможны и локальные прорывы, считают эксперты.