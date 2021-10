Российские фондовые активы на гребне волны. Причина — энергетические проблемы Западной Европы и Китая. В фаворитах аналитиков — добывающие, энергетические и металлургические компании. Подробности — в нашей еженедельной подборке.



На прошлой неделе в топе идей были недооцененные акции, несправедливо, по мнению аналитиков, потерявшие в цене в этом году.

Валюта

Рубль удерживает крепкие позиции. Валюты развивающихся стран дешевеют по отношению к доллару, рынки лихорадит из-за приближения момента, когда американский регулятор начнет уменьшать финансовую поддержку рынка. На этом фоне доллар США укрепляется, и самые беспокойные инвесторы закупаются им.

Рублю этот процесс пока нипочем — благодаря росту цен на нефть. В конце прошлой неделе решение ОПЕК+ не увеличивать добычу, несмотря на рост цены, поддержало нефтяные котировки, а значит, и рубль.

Александра Овчинникова, аналитик «Сбер Управление Активами», пишет, что котировки нефти снова пошли вверх, превысив 81,7 доллара за баррель, и российская валюта укрепилась до 72,5 рубля за доллар. Краткосрочный ориентир по паре USD/RUB — 72—73,5 рубля за доллар.

Пока никаких факторов серьезного ослабления российской национальной валюты на горизонте не видно. Как считают аналитики Росбанка, новые данные по инфляции будут предопределять выбор Центробанка между стандартным повышением ключевой ставки на +25 базисных пунктов и повышением на 50 пунктов с сохранением жесткой риторики. Рост ключевой ставки так или иначе рублю на пользу. Аналитики «Открытия Брокер» не видят причин для ослабления российской валюты на среднесрочном горизонте и не предрекают выход за пределы уровня в 74 рубля за доллар.

Инвестиционные идеи. Российский фондовый рынок

«ПИК» (PIKK), 12 месяцев. Целевая цена — 2 000 рублей. Потенциал роста — 61,9% («Атон»)

Прошедшее на днях вторичное размещение акций (SPO) строительного девелопера «ПИК» вызвало волну положительных откликов аналитиков брокерских компаний. Сама по себе эта процедура вызывает снижение цены, ведь происходит размывание инвесторской базы, их становится больше (поэтому и цена предложения, как правило, ниже текущей биржевой). Но если компания угадала с моментом проведения SPO, потери в стоимости быстро компенсируются. Во многом этот рост вдогонку зависит от оценок инвесторами перспектив компании. Самая оптимистичная оценка — у «Атона». Аналитики этой компании ожидают через год достижения цены в 2 000 рублей за акцию. Актуальная цена пока — 1 235 рублей, это дает очень высокий потенциал. Но и другие аналитики тоже ждут заметного роста: в «Открытии Брокер» справедливым называют уровень в 1 550—1 600 рублей, в «Синаре» — 1 400 рублей.

«ТГК-1» (TGKA), 12 месяцев. Целевая цена — 0, 0145 рубля. Потенциал роста — 33% («ВТБ Капитал»)

Аналитики ИК «ВТБ Капитал» повысили справедливую цену по акциям электро- и теплогенерирующей компании «ТГК-1». Основанием для такого решения стали:

рост производства на 7,7% и выручки на 16% за первое полугодие 2021 года в сравнении с результатами того же периода 2020-го;

высокая ожидаемая дивидендная доходность акций на 2022 год — 10,1%;

слабая подверженность риску углеродного налога (в ЕС обсуждается введение такого налога на импорт продукции, производство которой связано со значительными выбросами парниковых газов).

ММК (MAGN), две — пять недель. Целевая цена — 80 рублей. Потенциал роста — 16,3% («Финам»)

«Магнитогорский металлургический комбинат» — один из крупных мировых производителей стали. 24 сентября 2021 года компания сообщила, что «Минта Холдинг Лимитед» — офшорная компания, владевшая пакетом более 80% акций ММК, продала 1,5% акций комбината в формате ускоренного формирования книги заявок. После завершения размещения доля акций компании в свободном обращении (то есть доступных на фондовой бирже) составит 20,24%. Этот рост, по мнению аналитиков «Финама», поможет компании вернуться в состав индекса MSCI Russia, а следом привлечь больше инвестиций.

На горизонте года цена достигнет, как считают аналитики, 95,41 рубля, при этом потенциал роста для среднесрочных инвесторов составит 37,8%. Согласно прогнозу Всемирной ассоциации производителей стали World Steel, к концу 2021 года мировой спрос на сталь вырастет на 5,8% и достигнет 1 874 млн тонн. Выручка ММК за первую половину текущего года выросла на 82,7% (до 5,5 млрд долларов) по отношению к результату первого полугодия 2020 года, а чистая прибыль взлетела в восемь раз и достигла 1,5 млрд долларов. При этом, как подчеркивают аналитики «Финама», ММК в меньшей степени пострадает от повышения ставок НДПИ и падения цен на руду, так как компания, в отличие от конкурентов, в основном закупает руду на рынке, а не добывает сама. Один из важнейших факторов роста цены акций — высокая дивидендная доходность. Уровень долговой нагрузки минимален по сравнению с другими компаниями отрасли, а дивидендная политика ММК предполагает распределение до 100% свободного денежного потока (финансовые средства, доступные компании за вычетом расходов, выплаты кредитов и налогов). В 2021 году общая дивидендная доходность (по отношению к цене акций) ММК составляет около 15,2% (что много даже для привыкшего к высоким дивидендам российского рынка).

«Норникель» (GMKN), один-два месяца. Целевая цена — 24 700 рублей. Потенциал роста — 9% («Фридом Финанс»)

Акции ГМК «Норникель» аналитики ИК «Фридом Финанс» причисляют к активам спекулятивной покупки, на короткий срок. По их мнению, котировки акций компании отыграли волну негативной информации, связанной с повышением налогового давления на металлургические и добывающие компании. Налоговая нагрузка на компанию увеличится ориентировочно на 12% в сравнении с предыдущим прогнозом, прибыль сократится менее чем на 17%. Поэтому рост цены до справедливого уровня на коротком горизонте (месяц или два) может принести приличную доходность, по мнению аналитиков ИК «Фридом Финанс».

«Полюс» (PLZL), 12 месяцев. Целевая цена — 18 634 рубля. Потенциал роста — 56,9% (Промсвязьбанк)

Аналитики ПСБ высоко оценивают привлекательность акций золотодобытчика на долгий срок. Оценку связывают с ростом цен на золото на рынке. Компания имеет хороший потенциал органического (без поглощений) роста за счет развития месторождения золота «Сухой Лог».

Инвестиционные идеи. Иностранные эмитенты

Merck (MRK), 12 месяцев. Целевая цена — 102 доллара. Потенциал роста — 22,7% («Открытие Брокер», Антон Руденок)

Транснациональная фармацевтическая компания Merck и ее партнер из сектора биотеха Ridgeback Biotherapeutics сообщили, что их новый противовирусный препарат «Молнупиравир» в ходе заключительной, третьей, фазы испытаний снизил риск госпитализации и смерти на 50%. Merck планирует как можно скорее подать заявки на его экстренное использование в США и других странах мира, а также провести 10 млн курсов лечения данным препаратом еще до конца 2021 года. По разным оценкам, препарат может приносить Merk 10—20 млрд долларов дополнительной выручки ежегодно. Бывший глава FDA (американского регулятора, который оценивает испытания лекарств и допускает их на рынок) Скотт Готлиб отметил в интервью CNBC, что результаты испытаний препарата оказались феноменально положительными и даже закончились раньше запланированного срока. Merk прогнозирует, что «Молнупиравир» покажет высокую безопасность, так как курс его приема рассчитан всего на пять дней. Соучредители Ridgeback Biotherapeutics, компании, которая разработала препарат (Merck выводит его на рынок), заявили в пятницу, что он показывает эффективность вне зависимости от штамма коронавируса. В случае одобрения регулирующими органами препарат станет первым пероральным средством от COVID-19, которое можно назначать пациентам при появлении первых симптомов. Аналитик «Открытия» поднял целевую цену акции Merck на 2 доллара.

Akamai (AKAM), 12 месяцев. Целевая цена — 119,3 доллара. Потенциал роста — 16,3% («Фридом Финанс»)

Американский поставщик услуг для ускорения веб-сайтов, провайдер платформ и приложений Akamai Technologies (AKAM) объявила о покупке за 600 млн долларов израильского стартапа Guardicore, работающего в сфере кибербезопасности. Это поглощение принесет Akamai от Guardicore в 2022 году 30—35 млн долларов, или около 1% общей выручки компании. Покупка стратегически выгодна в долгосрочной перспективе. Пока решения Akamai позволяют предотвратить доступ злоумышленников к корпоративной инфраструктуре и приложениям через устройства сотрудников, а решения Guardicore дополнят продуктовую линейку компании продуктами, которые обезопасят движение данных между серверами внутри корпоративного центра обработки данных.

Best Buy (BBY), 12 месяцев. Целевая цена — 129 долларов. Потенциал роста — 18% («Ак Барс»)

Крупнейший ретейлер бытовой техники и электроники на рынке США Best Buy — новичок в списке 80 новых иностранных акций на Московской бирже (см. ниже). Best Buy располагает 1 126 магазинами большого формата и 33 магазинами малого формата. Последние пять лет реализует стратегию более широкого проникновения в Интернет, что позволило стабилизировать рост компании. Онлайн-продаж стало значительно больше: вместо 19% в 2020 финансовом году уже 43% по итогам 2021 года. Финансовые показатели Best Buy: за последние три года чистая прибыль на акцию удвоилась, при этом каждый квартал компания отчитывалась лучше прогнозов, а по итогам 2021 финансового года рентабельность по EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации) достигла 8,4%. Аналитики банка «Ак Барс» ожидают постепенного роста капитализации компании и увеличения значения Р/Е (цена акции к прибыли) до среднего значения за последние три года, что и предполагает потенциал роста порядка 18%.

Sino Biopharmaceutical (SBHMY), 12 месяцев. Целевая цена — 8,98 гонконгского доллара. Потенциал роста — 44% («Финам»)

Гонконгская компания Sino выпускает продукцию традиционной китайской медицины, медикаменты западного образца, специализируется на препаратах для лечения рака, болезней почек и сердца, ортопедических, инфекционных и респираторных заболеваний. Кроме того, она владеет сетями офтальмологических, ортопедических и отоларингологических центров.

Аналитики считают, что цена на акции Sino Biopharmaceutical будет расти:

из-за программы госзакупок лекарств для рынка КНР (компания выиграла в тендерах на поставки 11 лекарств, кроме того, владеет 15-процентной долей производителя вакцины Sinovac);

из-за серьезных финансовых достижений (например, чистая прибыль в первой половине 2021 года к аналогичному периоду прошлого года взлетела на 583,6%);

из-за недооцененности по сравнению с компаниями-аналогами (с начала года компания потеряла 15,5% в цене акций).

TechnipFMC (FTI), 12 месяцев. Целевая цена — 11,83 доллара. Потенциал роста — 49,6% (ITI Capital)

Компания, возникшая в результате слияния компаний Technip и FMC Technologies в январе 2017 года, занимается проектированием, производством и обслуживанием технологически сложных систем и продуктов для подводных, морских и наземных нефтяных проектов.

До сих пор торгуется с дисконтом более 50% к собственной допандемийной цене. При этом цена на нефть сорта Brent пытается вернутся к максимумам октября 2018 года (~85 долларов за баррель). Рынок эту диспропорцию исправит, считают аналитики. Это произойдет к тому моменту, когда компания станет получать больше заказов на проекты, приостановленные из-за пандемии и/или снижения привлекательности проектов по мере снижения цен на нефть.

Новые инструменты на российских биржах

На Московской бирже начали торговаться 80 иностранных акций. Среди них, например, акции Skyworks Solutions (тикер SWKS) — производителя чипов для смартфонов и компьютеров, поставщика Apple, Samsung, Lenovo и Dell, Etsy (ETSY) — платформы для продажи рукодельных и крафтовых товаров, Capital One Financial Corporation (COF) — банка-монолайнера, ставшего образцом при создании Тинькофф Банка, Xilinx (XLNX) — изобретателя интегральных микросхем программируемой логики. Напомним, с начала октября 2021 года иностранные акции на Московской бирже можно приобретать и продавать за рубли и за доллары.

За это время Санкт-Петербургская биржа дополнила свой более обширный список иностранных акций только двумя именами. Сейчас здесь торгуются акции только что проведших IPO на Нью-Йоркской бирже компании по онлайн-продаже очков Warby Parker (WRBY) и корпорации по изготовлению бумаги Sylvamo Corporation (SLVM).

Список российских компаний, собирающихся на IPO, все ширится. Уже собираются заявки на участие в первоначальном размещении акций страховой компании «Ренессанс Страхование». И стало известно о желании стать публичными компаниями крупного продавца предметов роскоши Mercury Retail и владельца одежных брендов Zarina, befree, Love Republic и Sela компании Melon Fashion Group.

Важный этап для российских инвесторов — с 1 октября начато тестирование неквалифицированных инвесторов. Не прошедшие тестирование клиенты российских брокерских компаний будут существенно ограничены в выборе инструментов. Из облигаций, например, теперь им доступны только бумаги с наивысшим рейтингом «ААА», они не смогут приобретать производные инструменты (например, фьючерсы), иностранные акции и паи ETF. Банки.ру публикуют цикл статей, чтобы помочь участникам торгов подготовиться к проверке их знаний.