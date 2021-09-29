Угроза коррекции опять пронеслась мимо, и аналитики видят высокий потенциал у акций, которые пока чувствуют себя не очень хорошо, вроде Disney и Mail.ru. Подробности — в еженедельной подборке инвестидей.

Валюта

Рубль на прошлой неделе вел себя не так, как валюты большинства развивающихся стран, отмечает директор по инвестициям компании «Сбер Управление активами» Ренат Малин. Индекс валют развивающихся стран EMCI потерял 0,7%: инвесторы ждали, что Федеральная резервная система США начнет ускоренными темпами сворачивать программу выкупа активов, а такой ход событий однозначно работает на укрепление доллара. Однако российская валюта, пишет Малин, укрепилась на 0,2% к доллару, в первую очередь за счет роста цен на нефть к максимальным уровням за последние два года. По оценкам компании «Сбер Управление активами», целевой краткосрочный диапазон составляет 72—74 рубля за доллар.



Аналитики Ситибанка отмечают и поддержку курса комментариями со стороны Банка России о том, что ключевая ставка в РФ может быть повышена один или несколько раз на ближайших заседаниях регулятора. Еще одним позитивным фактором для рубля становится рост спроса на российские облигации федерального займа со стороны нерезидентов. В августе наблюдался рекордный с февраля 2020 года приток нерезидентов в российские ОФЗ: их доля в последний месяц лета достигла 20,6%. Аналитики Ситибанка ожидают, что средний курс по парам USD/RUB и EUR/RUB в декабре текущего года может составить 72,7 и 87,2 соответственно.

Новые санкции в отношении России — еще один фактор, влиявший на курс рубля на прошлой неделе. Напомним, что в США палата представителей одобрила проект оборонного бюджета, в который включено возможное введение санкций на вторичный рынок госдолга России, а также ряда ограничений, связанных с «Северным потоком — 2». Аналитики «Локо-Инвеста» не ждут введения санкций, поэтому новая информация, по их мнению, может лишь привести к дополнительным колебаниям курса и не дать рублю еще больше укрепиться.

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Инвестиционные идеи. Российский фондовый рынок

«Ростелеком» (RTKM), 12 месяцев. Целевая цена — 119,7 рубля. Потенциал роста — 31,5% («Финам»).

Драйверы роста:

курс правительства на построение цифровой экономики: «Ростелеком» является бенефициаром цифровизации государственных услуг, участником проектов создания «умных» городов, транспортных сетей и информационной инфраструктуры здравоохранения;

прогрессивная дивидендная политика: компания намерена ежегодно увеличивать дивидендные выплаты не менее чем на 5% год к году;

потенциальный выход на одну из глобальных фондовых бирж в ближайшие годы.

Провайдер лидирует на российском рынке услуг широкополосного доступа в Интернет и платного телевидения: число клиентов составляет 12,4 млн и 10,8 млн соответственно. После поглощения оператора Tele2 одним из крупнейших источников выручки стала мобильная связь, отмечается в исследовании. По итогам 2021 года оператор может получить свыше 596 млрд рублей выручки, считают аналитики.

«Акрон» (AKRN), один месяц. Целевая цена — 7 500 рублей. Потенциал роста — 6% («ВТБ Инвестиции»).

Драйверы роста:

мировые цены на азотные удобрения продолжают расти;

высокие цены на продукцию сельского хозяйства побуждают фермеров увеличивать площадь посевов;

высокие цены на газ, основное сырье для производства удобрений, приводят к остановкам производства в США и ЕС. «Акрон» приобретает газ по внутренним ценам, что обеспечивает низкую себестоимость производства; выигрывает от сохранения высоких мировых цен на природный газ.

«Эталон» (ETLN), 12 месяцев. Целевая цена — 39 фунтов. Потенциал роста — 37% (SberCIB).

Рост процентных ставок в экономике и сокращение государственной поддержки ипотеки негативны для девелоперских компаний. С 2019 года цены на жилье выросли на 40%. Однако во второй половине этого года они могут упасть на 7—8% на основных рынках «Эталона», прогнозируют аналитики SberCIB Investment Research. Коррекция была бы еще сильнее, но предложение на рынке жилья ограниченное, а расходы на строительство продолжают расти. Аналитики крупнейшего российского банка выделяют группу «Эталон», так как она меньше конкурентов зависит от ипотечного кредитования. При этом компания контролирует уровень долговой нагрузки и намерена продолжить выплату фиксированных дивидендов. По оценкам SberCIB Investment Research, дивидендная доходность компании за 2021 год в целом составит 9%.

Mail.ru (MAIL), 12 месяцев. Целевая цена — 2 646 рублей. Потенциал роста — 78% («Велес Капитал», Артем Михайлин).

Холдинг, по мнению аналитика «Велес Капитала», достойно прошел наиболее острый период пандемии за счет хорошей диверсификации бизнеса и грамотного оперативного руководства. Начались торги бумагами компании на Мосбирже, и их включили в индекс MSCI Russia, что позволило значительно повысить ликвидность. С тех пор акции Mail.ru просели в цене и кардинально разошлись по динамике с отечественным рынком, в частности с технологическими компаниями. Ликвидация этого расхождения, по мнению аналитика, и станет драйвером роста, так как текущие оценки не отражают реальную динамику показателей группы. Основной бизнес компании, как и ее совместные предприятия, могут продолжать расти опережающими темпами в перспективе ближайших лет. В «Велесе» видят существенную недооценку долгосрочного потенциала интернет-компании. Низкая оценка открывает инвесторам неплохую возможность для покупки.

Globaltrans (GLTR), 12 месяцев. Целевая цена — 660 рублей. Потенциал роста — 20% («Синара», Анастасия Егазарян).

Эта компания — пятый по величине оператор полувагонов и вагонов-цистерн в России. Аналитик «Синары» считает, что самые слабые финансовые результаты остались в первом полугодии текущего года. По результатам второго полугодия и в 2022 году она ожидает значительного улучшения. За 2017—2020 годы, напоминает Егазарян, компания выплатила 63 млрд рублей дивидендов (66% ее текущей рыночной капитализации). Globaltrans, уверена аналитик, продолжит выплачивать солидные дивиденды, и дивидендная доходность в 2022 году составит 13% — уровень, достаточный для компенсации рисков, связанных с невысокими темпами роста компании в среднесрочном периоде.

Инвестиционные идеи. Иностранные эмитенты

Disney (DIS), 12 месяцев. Целевая цена — 220 долларов. Потенциал роста — 25% («Фридом Финанс», Михаил Денисламов).

Выступая на ежегодной конференции, организованной Goldman Sachs, генеральный директор The Walt Disney Company Боб Чапек сообщил о нескольких негативных событиях и тенденциях: слабом росте числа подписчиков, трудностях на пути съемок новых фильмов, приостановке сезона премьер-лиги по крикету в Индии (это может замедлить рост числа подписчиков на новом перспективном рынке), проблемах с темпами роста в Латинской Америке. В совокупности все это означает, что в текущем квартале аудитория сервиса Disney+ (а также Star+) может увеличиться менее чем на 5 млн человек, хотя консенсус-прогноз предполагал рост базы подписчиков на 17 млн человек. Курс акций стал снижаться. Однако аналитик «Фридом Финанса» считает, что весь негатив — временный и не затрагивает конкурентоспособность компании глобально. Поэтому он уверен, что акции Disney — хорошая ставка на открытие экономики после пандемии и что текущие передряги могут помочь с выбором момента покупки по привлекательной цене.

Li Auto (Li), шесть месяцев. Целевая цена — 33 доллара. Потенциал роста — 26,3% («ВТБ Инвестиции»).

В следующие три года ожидается рост продаж Li Auto более чем в шесть раз — с 61 тыс. авто в 2021 году до 410 тыс. в 2024 году. Компания может выиграть от консолидации производителей электромобилей в Китае, к тому же отрасль никак не страдает от давления регуляторов и при этом бурно развивается. Это позволяет компании стать интересным «окном» на китайский рынок для инвесторов.

RingCentral (RNG), 1—3 месяца. Целевая цена — 290 долларов. Потенциал роста — 26,7% («Финам»).

RingCentral, Inc. предоставляет услуги облачной системы, которая беспрепятственно направляет входящие вызовы туда, где может быть получатель, и сильно выиграла от широкого распространения дистанционной работы. Компании платят RingCentral всего 19,99 доллара в месяц за пользователя платформы, которая автоматически направляет входящие звонки не только на внутренний номер корпоративного телефона, но и в любое место, где может находиться пользователь (будь то мобильное устройство, персональный компьютер или комната для видео-конференц-связи).

Недавно компания получила унифицированную лицензию, которая позволит ей стать первым глобальным поставщиком облачных услуг в Индии, пишут аналитики «Финама». Для RingCentral это явное конкурентное преимущество. Кроме того, это событие открывает новые возможности для транснациональных организаций, которые планируют перенести свои устаревшие коммуникации в облако и стремятся работать с ведущим поставщиком таких услуг.

Adidas (ADSGN), 12 месяцев. Целевая цена — 339 евро. Потенциал роста — 23,2% («Открытие»).

Аналитики «Открытия» ожидают, что мировая индустрия спортивных товаров скоро перейдет к уверенному росту. Акции немецкой Adidas как глобальной компании номер два (после Nike) в области производства товаров для спорта (5 тыс. собственных розничных магазинов, более 14 тыс. монобрендовых франчайзинговых магазинов и более 150 тыс. оптовых), несомненно, станут бенефициарами этого роста, как и долгосрочных тенденций роста популярности здорового образа жизни. Основными брендами компании являются adidas и Reebok, под которыми компания выпускает обувь, одежду и аксессуары, спортивные гаджеты и аксессуары, такие как, например, сумки и мячи. У компании есть линейки товаров, разработанные с участием известных дизайнеров и звезд шоу-бизнеса, например Фаррелла Уильямса, Канье Уэста, Стеллы Маккартни и других, что успешно поддерживает добавленную стоимость брендов.

Новая стратегия компании до 2025 года, как пишут аналитики, подразумевает рост выручки на 8—10% в год с одновременным ростом прибыльности. В «Открытии» считают такие цели реалистичными и на этом основании оценили потенциал акций.

Qualcomm (QCOM), 1—2 месяца. Целевая цена — 170 долларов. Потенциал роста — 28% («Финам»).

Эта компания, основанная в 1985 году, разрабатывает беспроводные средства связи (GPS, Wi-Fi, Bluetooth, 3G/4G/5G) и является крупнейшей в своей сфере. Выручка Qualcomm за девять месяцев 2021 года выросла относительно аналогичного периода прошлого года на 59,6%, а чистая прибыль взлетела почти втрое (на 176%). Главным фактором роста стал высокий спрос в мире на 5G-устройства. Прогноз по EPS (прибыли, приходящейся на одну акцию) составляет 8,14—8,34 доллара, что эквивалентно росту на 94—99%. На текущий момент компания торгуется с дисконтом относительно аналогов и своих собственных результатов в прошлом. Это отставание, по мнению аналитиков «Финама», выглядит необоснованным на фоне хороших фундаментальных и финансовых достижений.

Новые инструменты на российских биржах

С 22 сентября на Санкт-Петербургской бирже, практически одновременно с началом торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже, можно купить акции компании Toast (тикер TOST). Этот поставщик облачных решений для ресторанов основан в 2011 году. В конце 2019 года компания Toast работала с 19 891 рестораном, в 2020-м — с 33 129, а перед прошедшим в Нью-Йорке IPO число клиентов достигло 47 942. Среди клиентов есть и небольшие одиночные кафе, и крупные сети.

27 сентября 2021 года на Московской бирже стартовали торги паями биржевого фонда «ВТБ — Фонд устойчивого развития российских эмитентов» (тикер VTBF). Фонд отслеживает динамику индекса Мосбиржи — РСПП «Вектор устойчивого развития». В него входят акции наиболее крупных и ликвидных российских компаний из различных секторов экономики, продемонстрировавшие лучшую динамику показателей в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности. Сейчас в портфеле акции 24 компаний, по размеру доли в портфеле лидируют «ЛУКОЙЛ», «Роснефть», «Фосагро» и ФСК ЕЭС (доля каждой компании превышает 5%).

С 24 сентября в список бумаг первого уровня, допущенных к торгам на Московской бирже, включены паи фонда «Альфа-Капитал Квант» (тикер AKQU). Фонд следует за индексом S&P 500 Equal Weight. Это версия индекса S&P 500, где все компоненты имеют одинаковый фиксированный вес (то есть его динамика меньше зависит от движений акций гигантских компаний из первой десятки).

Напомним, на прошлой неделе в топе инвестиционных идей были защитные акции, то есть те, что на падающем рынке делают это медленнее своих «соседей». О развитии событий на фондовых рынках и новых инвестиционных идеях мы расскажем в дайджесте на следующей неделе.