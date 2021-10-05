За период с 26 августа по 29 сентября 2021 года в кредитные учреждения поступило 84,9 тыс. заявок с просьбами о реструктуризации кредитов. Такие данные приведены в информационном бюллетене Центробанка «Динамика реструктуризации кредитов населения и бизнеса».

В бюллетене указано, что с начала мониторинга 20 марта 2020 года по 29 сентября 2021-го кредитные организации получили от заемщиков-физлиц 3,927 млн обращений об изменении условий кредитных договоров. При этом за период с 26 августа по 29 сентября 2021 года поступило 84,9 тыс. заявок.

«Рост на 50,1% по сравнению с предыдущим раундом мониторинга (29 июля – 25 августа 2021 года) носил технический характер и был связан с корректировкой системно значимым банком данных прошлых периодов. Без учета этой корректировки прирост за сентябрь составил 70,7 тыс. заявок. При этом поступление обращений в среднем за неделю сохранилось бы на уровне августа – 14,1 тыс. обращений», – пояснили в Центробанке.

В бюллетене указано, что по состоянию на 29 сентября 2021 года рассмотрено 99% обращений, поступивших за время мониторинга. Одобрено 2,3 млн заявлений, или 59,1% от рассмотренных. Отказы получены в 1,6 млн случаев. Банками проведена реструктуризация более 2,1 млн кредитных договоров на сумму чуть более 1 трлн рублей.

Также по состоянию на 29 сентября 2021 года было зафиксировано 50,8 тыс. обращений о предоставлении ипотечных каникул.

«За весь период мониторинга ипотечные каникулы фактически были предоставлены по 19,4 тыс. заявлений на сумму 50 млрд рублей. Доля фактически проведенных ипотечных каникул составляет примерно 89% от одобренных заявок. Отказы получены по 18,9 тыс. требований, в основном из‑за непризнания нахождения заявителя в трудной жизненной ситуации или превышения максимального размера кредита», – говорится в бюллетене.