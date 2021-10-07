Еще более 900 пострадавших дольщиков из семи регионов смогут получить квартиры или денежные выплаты. Соответствующие решения принял наблюдательный совет Фонда защиты прав участников долевого строительства, сообщается на сайте фонда.

«Наблюдательный совет рассмотрел в общей сложности 26 проблемных объектов в Московской, Волгоградской, Челябинской и Омской областях, Пермском крае, Республиках Коми и Башкортостан. Принятые решения позволят восстановить права 929 дольщиков», — сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

По словам генерального директора Фонда дольщиков Константина Тимофеева, будут достроены семь домов, пострадавшими по ним числятся 567 человек. «Еще по 19 объектам планируется выплата компенсаций. На них смогут претендовать 362 человека», — указал он.

На заседании были рассмотрены объекты 14 застройщиков, которые не выполнили обязательства перед дольщиками. На финансирование мероприятий по восстановлению прав граждан планируется направить 1,701 млрд рублей, в том числе 897 млн — на выплату компенсаций.

Списки домов , которые будут достроены, и тех, по которым будут выплачены компенсации, приводятся на сайте Фонда дольщиков.

Между тем накануне фонд сообщил , что в III квартале 37 новых проблемных объектов были включены в соответствующий реестр. Они расположены в 21 субъекте РФ, в том числе в Ленинградской, Томской, Оренбургской, Тульской, Челябинской, Кемеровской областях, Приморском, Красноярском краях.



«В соответствии с предбанкротным мониторингом, на текущий момент в зоне высокого риска находится 210 объектов долевого строительства по 123 застройщикам», — предупредили в Фонде дольщиков.