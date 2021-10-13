Рубль стремится в лидеры среди валют развивающихся стран. Индекс Мосбиржи растет, а в фаворитах российского рынка — акции ретейлера и IT-компании. Подробности в нашей еженедельной подборке.



На прошлой неделе в топе идей были акции добывающих и энергетических компаний, то есть те, что выиграли максимальный приз от роста цен на энергоресурсы.

Валюта

Рубль пока уверенно держится ниже границы в 72 рубля за доллар, которую он впервые с июня перешел 7 октября 2021 года. Аналитики банка «Открытие» отмечают, что рост на сырьевых рынках — основа стабильности для национальной валюты России.

На этой неделе курс пары USD/RUB будет в диапазоне 71,25—72,75 рубля, сообщают аналитики банка «Санкт-Петербург». На более далекий горизонт — три — шесть месяцев — эксперты пророчат движение к уровню 71 рубля за доллар. Так считают в «Локо-Инвесте» и в компании «Солид».

В пользу прогнозов по укреплению рубля говорят курс Банка России на дальнейшее повышение ключевой ставки и то, что иностранцы активно вкладывают деньги в облигации федерального займа и сохранение высоких цен на нефть. Из факторов риска для рубля по-прежнему осторожное отношение глобальных инвесторов к любым активам развивающихся стран. Если они начинают продавать эти активы как класс, рубль страдает заодно с менее успешными собратьями.

Инвестиционные идеи. Российский фондовый рынок

X5 Group (FIVE), 12 месяцев. Целевая цена — 4 947 рублей. Потенциал роста — 109,5% («Фридом Финанс»).

Аналитики компании «Фридом Финанс» разглядели существенный потенциал роста у акций X5 Group, рекомендуя включить их в долгосрочный портфель. В настоящее время обороты X5 Retail Group увеличиваются преимущественно за счет открытия новых магазинов, то есть увеличения торговых площадей. Но теперь компания планирует получать больше выручки в уже имеющихся магазинах, а рост выручки теперь будет в два раза меньше зависеть от появления новых площадей. По мнению экспертов компании «Фридом Финанс», финансовые показатели будут расти в ближайшие два года со скоростью менее 10% в год (для таких крупных компаний это вполне приемлемый темп), но снижения доходности торговых операций не произойдет.

«Сегежа Групп» (SGZH), три месяца. Целевая цена — 11,5 рубля. Потенциал роста — 15% (Промсвязьбанк).

Эксперты банка записали деревообрабатывающую компанию в группу своих фаворитов на IV квартал 2021 года. Целевую цену они установили с учетом обнародованной информации о том, что акционером «Сегежи» (с долей 13%) стала инвестиционная компания Bonum Capital. Активы, которые Bonum скупала ранее, вошли в состав деревообрабатывающей компании. В результате «Сегежа Групп» удвоит лесосеку в своем распоряжении, значительно нарастит мощности по выпуску пиломатериалов, фанеры и пеллет.

«Газпром» (GAZP), 12 месяцев. Целевая цена — 11,3 доллара. Потенциал роста — 11,6% («Атон»).

Аналитики «Атона» повысили целевую цену компании с 10 до 11,3 доллара (за ориентир они берут цену акции компании в долларах на Лондонской бирже). Свою оценку актива они изменили после общения с представителями компании из-за повышения прогноза средней цены кубометра продаваемого компанией газа до 270 долларов (на 9%). Такую консервативную оценку дает сама компания. В реальности цены, по мнению аналитиков «Атона», вырастут до 300 долларов за кубометр. Привлекательность акций поддерживается и ожиданием щедрых дивидендов («Атон» оценивает их в 13% за полный 2021 год и более 10% в 2022-м).

АНК «Башнефть» (BANE), 12 месяцев. Целевая цена обыкновенных акций — 1 740 рублей. Потенциал роста — 17% («Финам»).

Компания, напоминают аналитики «Финама», стала одним из наиболее пострадавших от сделки ОПЕК+ представителем российской нефтяной отрасли в 2020 году. «Башнефть» занимается добычей и переработкой нефти, розничной продажей продуктов нефтепереработки и нефтехимии. Постепенно она восстанавливает объем добычи после искусственного снижения по договору ОПЕК+. И 2022 год может стать переломным моментом для компании. Рост добычи нефти с высокими ценами на нефть в рублях позволит финансовым результатам «Башнефти» к 2023 году вырасти выше докризисных значений.

«Совкомфлот» (FLOT), 12 месяцев. Целевая цена — 128 рублей. Потенциал роста — 45% («ВТБ Капитал»).

Аналитики дают такие основания для своего прогноза:

— компания торгуется с 25-процентным дисконтом к сравнимым компаниям;

— есть ожидание роста в сегментах транспортировки СПГ и обслуживания шельфовых проектов (второй основной сегмент-конвенциональный, транспортировка нефти и ее продуктов) на 25%;

— акции компании могут получить импульс роста при повышении тарифов на перевозку грядущей зимой;

— у «Совкомфлота» хорошо диверсифицирован бизнес, и это защищает компанию от влияния циклических факторов (в частности, падения темпов роста экономики) за счет большой доли долгосрочных контрактов на перевозку сжиженного природного газа (СПГ).

Инвестиционные идеи. Иностранные эмитенты

Pay Pal (PYPL), 4—12 недель. Целевая цена — 300 долларов. Потенциал роста — 13,6% («Финам»).

Эксперты «Финама» отмечают бурный рост количества сервисов рассрочки платежей в США. Это, конечно, во многом связано с ограничениями из-за пандемии ковида, поменявшими поведение потребителей. Одним из лидеров на этом формирующемся новом рынке в «Финаме» считают PayPal. Компания уже представила свои продукты «Pay in 4» в США и «Pay in 3» в Великобритании. Они помогают разбить платежи на несколько частей. Платежная система стала одним из ведущих игроков на этом рынке, помогла уже имеющаяся инфраструктура. Аналитики считают, что такая ситуация положительно скажется на динамике доходов компании.

Walt Disney (DIS), 12 месяцев. Целевая цена — 204 доллара. Потенциал роста — 18% (SberCIB).

Один из самых известных мировых брендов в индустрии развлечений со своими киностудиями, тематическими парками развлечений и кабельными телеканалами, по мнению аналитиков СберБанка, выиграет от продолжающегося снятия карантинных ограничений.

Во II квартале 2021 года выручка от парков, отелей, круизов и продаж брендированной продукции активно восстанавливалась и составила 65% того, что было до пандемии. Цель в 90%, по мнению менеджмента компании, будет достигнута в 2022 году. Во время эпидемии Disney отыгрывал падение выручки за счет бурного роста сервиса стриминга видео и сериалов Disney+. Его выручка выросла с 3,5 млрд долларов в год до ожидаемых по результатам текущего года 16 млрд. Также ожидается, что к концу следующего года число подписчиков сервисов Disney (в их число входят также Star+, ESPN+ и Hulu) и нынешнего лидера рынка Netflix сравняется, достигнув уровня 280 млн человек у каждого.

IBM (IBM), 12 месяцев. Целевая цена — 154 доллара. Потенциал роста 8% — («Фридом Финанс»).

4 октября 2021 года IBM объявила, что в ближайшие годы в своем развитии сделает ставку на платформенно ориентированный подход в ближайшие годы. Это значит, что до конца 2021 года бизнес IBM по услугам управляемой инфраструктуры будет выделен в новую публичную компанию Kyndryl. Разделение кардинально изменит структуру бизнеса IBM: из компании, более половины дохода которой поступает от услуг, она станет организацией, преимущественно зарабатывающей на программном обеспечении. Бриллиантом в короне новой IBM и ключевым драйвером роста, считают аналитики компании «Фридом», станет один из самых быстроразвивающихся продуктов в портфеле IBM — контейнерная платформа для гибридного облака Red Hat. За последние четыре квартала средний рост продаж Red Hat составил 17%, и такие темпы останутся на горизонте ближайших лет. Другим драйвером роста могут стать консультационные услуги IBM, здесь ожидается рост в 8—10%.

После отделения Kyndryl ожидается, что рост выручки материнской компании ускорится на 1—2%. Во «Фридом Финансе» рассчитывают на увеличение прибыльности (сегмент ПО, который будет занимать более важную роль, исторически более прибылен).

Zendesk (ZEN), 12 месяцев. Целевая цена — 339 евро. Потенциал роста — 23,2% («ВТБ инвестиции»).

В своем портфеле топ-10 иностранных компаний аналитики ВТБ заменили акции компании ServiceNow на акции Zendesk. Причина — потенциал роста бизнеса после запуска подписки. Компания продает «программное обеспечение как услугу» (или software-as-a-service, SAAS) — продукты для служб клиентской поддержки. Подписка — новый тренд в продаже SAAS-компаний, практика показывает, что такой переход приносит существенный рост продаж (в первую очередь в пример приводят опыт компании Adobe).

Facebook (FB), 12 месяцев. Целевая цена — 400 долларов. Потенциал роста — 20% («Синара»).

Котировки Facebook с максимумов, достигнутых 7 сентября, пишут аналитики «Синары», снизились на 13% — на фоне выхода обновления iOS от Apple и последовавшего сбоя в работе социальных сетей. Результаты компании подпортило и публичное сообщение бывшего сотрудника о неэтичной работе компании. В «Синаре» считают, инвесторы преувеличивают влияние негативных новостей: ранее компания Facebook сталкивалась с аналогичными проблемами, их долгосрочное влияние на финансовые показатели не было значительным (это же мнение поддерживают, например, также аналитики «Финама» и «Фридом Финанса»).

Среднесрочным фактором роста могут стать монетизация WhatsApp, повышение доходов за счет запуска новых сервисов, таких как Reels, и маркетплейс. Кроме того, в «Синаре» ожидают повышения монетизации Instagram и за счет этого — ускорения средних темпов роста выручки до 22% до 2025 года, что в итоге приведет к росту финансовых показателей Facebook выше консенсуса аналитиков. По оценкам аналитиков «Синары», изменение iOS приведет к не более чем трехпроцентной потере выручки Facebook в 2021 году.

Среди рисков отмечают расследования в отношении компании со стороны государственных регулирующих органов расследования. IT-гиганта проверяют на возможное влияние на процессы в глобальной политике, монополизацию и распространение дезинформации в социальной сети. Пока Facebook успешно защищается, на рассмотрение таких исков могут уйти годы.

Новые инструменты на российских биржах

Новичков на фондовых площадках на этой неделе было немного. На Санкт-Петербургской бирже начали торговаться акции Vitesco Technologies Group AG (тикер VTSC). Компания, как ясно уже из названия, немецкая и торгуется исключительно в Европе. Среди отечественных инвесторов такие акции — далеко не самый популярный объект для покупок. Но, возможно, кого-то заинтересует рынок, на котором компания работает.

До сентября Vitesco была частью Continental AG (которая в России больше известна как производитель шин, но при этом компания еще и крупный игрок на рынке автокомплектующих). Vitesco продает интеллектуальные системные решения и компоненты для гибридных электрических двигателей, двигателей с электроприводом и двигателей внутреннего сгорания. Кроме того, компания выпускает электрические приводы, электронные блоки управления, датчики и исполнительные механизмы, а также решения для управления выхлопом. Vitesco намерена за несколько лет полностью переключиться на комплектующие для электромобилей (в том числе электродвигатели и аккумуляторы). Ее капитализация составляет 2 млрд евро, притом что в прошлом году как подразделение Continental она продала своей продукции на 8 млрд евро. Если рынок электромобилей будет расти, а менеджмент Vitesco докажет, что отделение компании прошло успешно, то акции могут существенно вырасти (вплоть до удвоения цены, так считают аналитики БКС).

Обретают реальные очертания несколько первоначальных размещений акций российских компаний. Группа «Ренессанс страхование» объявила предварительные параметры предстоящего IPO на Московской бирже. Ценовой диапазон установлен на уровне от 120 до 135 рублей за обыкновенную акцию (то есть рассчитывает на капитализацию от 67,2 млрд до 73,3 млрд рублей). Сама компания рассчитывает получить до 18 млрд рублей, продающие акционеры — до 7,2 млрд рублей. Компания подаст заявку на допуск к торгам на Московской бирже с тикером RENI 20 октября или «в районе этой даты», пишут аналитики компании «Ак Барс».

IT-интегратор Softline подтвердил планы по проведению IPO на биржах в Лондоне и Москве. Цена предложения будет определена после формирования книги заявок. Ожидается, что допуск к торгам на Лондонской фондовой бирже состоится в октябре (в Москве он уже зафиксирован решением биржи).

«СПБ Биржа» (бывшая Санкт-Петербургская биржа) планирует в ближайшие месяцы провести IPO на своей площадке, а получить листинг на Nasdaq в апреле 2022 года, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на два источника, знакомых с планами компании.

Холдинговая компания Delimobil Holding S. A., объединяющая каршеринговые проекты «Делимобиль» и Anytime Prime, подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) регистрационные документы для проведения IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) под тикером DMOB.