В начале октября масштаб DDoS-атак на российские банки начал сокращаться после августовского и сентябрьского всплеска, пишет РБК , ссылаясь на представителей банков и компаний, специализирующихся на кибербезопасности. Так, по данным Qrator Labs, число DDoS-атак на банки снизилось на 89% по сравнению с началом сентября. По данным «Ростелеком-Солара», в начале октября было зафиксировано чуть больше 60 DDoS-атак, тогда как в первую неделю сентября этот показатель составлял более 2,3 тыс. Orange Business Services также наблюдает снижение интенсивности атак, но их частота все равно гораздо выше, чем в среднем до 6 августа, отметил директор центра кибербезопасности Orange Business Services в России и СНГ Юрий Бармотин.

Снижение фона DDоS-атак относительно пиковых сентябрьских значений зафиксировали в ВТБ, Московском Кредитном Банке. В Газпромбанке уровень DDoS-атак стабильно высокий, сообщили в кредитной организации.

По мнению основателя и генерального директора Qrator Labs Александра Лямина, ситуация в банковской сфере постепенно стабилизируется, но говорить об окончании тренда на сложные и интенсивные атаки на финансовый сектор России пока рано. Руководитель направлений Anti-DDoS и WAF компании «Ростелеком-Солар» Тимур Ибрагимов не исключает, что по итогам октября можно будет увидеть небольшой рост DDoS-атак по сравнению с другими месяцами этого года, кроме сентября.

Эксперты зафиксировали рекордную частоту атак на банки Из-за атак клиенты не смогут совершать платежные операции, будут предъявлять претензии банкам и могут принять решение о смене кредитной организации.

Интенсивность DDoS-атак на российские банки снизилась, потому что банки подстроили защиту, исходя из активности атак, которые были в августе и сентябре, и теперь успешнее отбиваются от них, объяснил главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов. Всплеск атак в банковской сфере был связан с эксплуатацией мощностей нового ботнета Mēris, однако сейчас его численность сократилась на два порядка, отметил Лямин.

Количество DDoS-атак может отличаться в зависимости от внешних факторов и инфоповодов, пояснил директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов. По словам директора департамента информационной безопасности МКБ Вячеслава Касимова, киберпреступники стремятся найти примитивные уязвимости, но даже в банках со слабо укрепленной инфраструктурой это практически нереально, не говоря о крупных банках, где задача обеспечения безопасности своей инфраструктуры приоритетна.