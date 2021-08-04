Последний месяц российские компании, преимущественно из игровой индустрии, атакует один из мощнейших ботнетов в Интернете, пишет «Коммерсант» со ссылкой на провайдера сервисов по защите сетей от DDoS-атак StormWall. В Qrator Labs заметили этого ботнета в конце прошлого года, подтвердил ее гендиректор Александр Лямин.

Ботнет — сеть из зараженных устройств, которую злоумышленники используют для проведения DDoS-атак. Она направляет множество запросов на сервер, система не может с ними справиться и отказывает, в результате пользователи не могут попасть на сайт. Такие атаки затрагивают не только жертву, но и ее провайдеров, что может вызвать проблемы с интернет-доступом у сотен тысяч пользователей и онлайн-ресурсов.

По данным StormWall, новый ботнет имеет испанское происхождение и состоит из 49 тыс. устройств, максимальная мощность его атак доходит до 2 Тбит/с. Взять в аренду такой ботнет можно за 2,5 тыс. долларов за два дня, уточнили в компании.

Лямин отметил, что у нового ботнета есть несколько сайтов, предоставляющих услуги DDoS в аренду, тариф на организацию атак скоростью в несколько терабит в секунду составляет около 100 долларов в час. По его словам, атаки, совершаемые с его помощью, встречаются каждый месяц и игровой индустрией не ограничиваются, а опасны они тем, что не все операторы даже федерального уровня в состоянии противостоять нападениям такой мощности.

DDoS-атаки на компании из игровой индустрии происходят часто, рассказал руководитель по облачным платформам и инфраструктурным решениям «МегаФона» Александр Осипов. Самая мощная атака на таких клиентов, которую отразил «МегаФон» в 2020 году, составила 1,35 Тбит/c, в 2021-м — 306 Гбит/c. Атаки на игровые компании могут случаться из-за высокой конкуренции, полагает он.

Менеджер по развитию бизнеса «Лаборатории Касперского» Алексей Киселев подтвердил, что игровая индустрия давно столкнулась с проблемой DDoS-атак, и крупные ее компании используют эффективную защиту, поэтому менее мощные ботнеты не дают хакерам необходимой эффективности. Руководитель направлений Anti-DDoS и WAF компании «Ростелеком-Солар» Тимур Ибрагимов добавил, что сегмент игр сейчас переживает очередной финансовый бум за счет увеличения аудитории, ведь в пандемию люди стали уделять больше времени онлайну и играм, конкуренция обострилась. Ранее компания My.Games (игровое подразделение Mail.ru Group) отчиталась, что объем российского рынка видеоигр в 2020 году составил 163,4 млрд рублей, что на 35% больше, чем годом ранее.