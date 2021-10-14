Повышение банковских ставок по вкладам лишь со временем приведет к росту депозитов, пока же население предпочитает брать кредиты. Об этом в интервью Reuters заявила директор департамента финансовой стабильности Центрального банка России Елизавета Данилова.

По ее словам, повышение ключевой ставки и ставок по депозитам лишь через определенное время повлияет на привлечение средств населения на вклады в банках.

«Есть определенный лаг между повышением ключевой ставки, реакцией банков и населения. После 2,9% годового прироста депозитов в июле на 1 сентября он составил 3,7%, то есть постепенно ускорение идет. И по мере того, как банки будут повышать ставки по депозитам, ситуация будет нормализовываться», — полагает Данилова.

По ее словам, на ситуацию с депозитами в настоящее время влияют несколько факторов.

«С одной стороны, часть населения больше заинтересована в фондовом рынке, с другой стороны, часть граждан наращивает потребление с помощью кредитов. В ситуации, когда банки медленно повышают ставки, население предпочитает брать кредиты, а не сберегать», — пояснила директор департамента ЦБ.