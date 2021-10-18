Абоненты мобильного оператора «ВТБ Мобайл», получающие пенсию на карту ВТБ, смогут воспользоваться специальными условиями на услуги связи. Как отмечают в кредитной организации, стоимость пакета услуг составит 149 рублей.



«Пакет услуг «ВТБ Мобайл» для старшего поколения включает 200 минут телефонных разговоров в месяц, 3 гигабайта интернет-трафика и 50 СМС. Для клиентов, получающих пенсионные выплаты на карту ВТБ, его стоимость составит 149 рублей, а ежемесячная экономия по сравнению с базовым тарифом — 101 рубль», — говорится в релизе.

Новые абоненты могут подключить услуги связи и воспользоваться специальными условиями в офисах банка. Если у клиента уже есть сим-карта «ВТБ Мобайл» и он оформляет зачисление пенсии на карту ВТБ, он может изменить пакет услуг на специальный со скидкой в мобильном приложении «ВТБ Мобайл». Скидка в таком случае подключится автоматически. Для абонентов «ВТБ Мобайл» доступна оплата услуг связи бонусами программы лояльности «ВТБ Мультибонус».

Уточняется, что в рамках спецпредложения абонентам безлимитно (без расходования пакета Интернета) доступны сайты ВТБ и «ВТБ Мобайл», мобильное приложение «ВТБ Онлайн», а также социально значимые интернет-ресурсы, такие как портал Пенсионного фонда, госуслуг, сайты правительства Москвы, Московской области и другие.

«Подключиться к «ВТБ Мобайл» можно с сохранением своего мобильного номера, в этом случае новому абоненту начисляется бонус в размере 1 000 рублей на счет. Помимо специальных условий для пенсионеров всем нашим клиентам доступен единый тариф без роуминга по всей России. Таким образом, они могут звонить в любой регион страны без дополнительных затрат, а вызовы внутри сети «ВТБ Мобайл» остаются абсолютно безлимитными и не расходуют основной пакет минут. Бесплатным для наших абонентов в любой точке мира является и доступ к приложению «ВТБ Мобайл», — отметил генеральный директор «ВТБ Мобайл» Владислав Соколов.

Виртуальный мобильный оператор «ВТБ Мобайл» начал работу в 2019 году в Москве и Санкт-Петербурге. В 2021 году «ВТБ Мобайл» стал доступен жителям Калининградской, Волгоградской, Челябинской, Кемеровской, Белгородской, Омской областей и Пермского края.