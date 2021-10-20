Брокеров и депозитариев в России предлагают наделить функциями налогового агента частных инвесторов по дивидендам с иностранных акций, пишут «Известия». Соответствующие поправки в Налоговый кодекс подготовили специалисты Московской биржи. Согласно им брокеры и депозитарии смогут выполнять функции налогового агента по дивидендам иностранных ценных бумаг, выплачиваемым частным инвесторам из РФ, рассказал управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти Мосбиржи Владимир Гусаков. Так, в случае принятия поправок инвесторам не придется самостоятельно заполнять все необходимые документы для российской налоговой службы, а брокеры снизят издержки при обслуживании клиентов.

Однако в случае с дивидендами от американских компаний физлицу необходимо самостоятельно заполнить форму W-8BEN, которая служит подтверждением отсутствия у него налогового резидентства США и позволяет втрое снизить ставку налога, ее нужно переподписывать один раз в три года.

В ЦБ отметили, что в целом поддерживают предложения по упрощению фискального администрирования операций с ценными бумагами для инвесторов. Возложение на профучастников рынка функций налогового агента по доходам от иностранных акций может стать одним из возможных путей таких изменений, но этот подход требует дополнительной оценки с точки зрения потенциальной административной нагрузки на брокеров, резюмировали там.

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Декларацию о доходах за прошедший год в ФНС надо подавать, согласно Налоговому кодексу, до конца апреля.

Крупные брокеры и банки единогласно поддержали предлагаемые изменения. НАУФОР не только поддерживает предлагаемые поправки, но и вместе с Мосбиржей их инициировал, рассказал президент ассоциации Алексей Тимофеев. В НФА в целом поддерживают концепцию законопроекта, но некоторые аспекты инициативы требуют доработки. Инициативу поддержали и в Санкт-Петербургской бирже. Там отметили, что нововведение позволит профучастникам предложить удобный для клиентов сервис и повысить привлекательность российского рынка международных акций.

Для внедрения поправок в существующие системы потребуются деньги и время, пояснили профучастники рынка. По словам эксперта «Финама» Сергея Володькина, нововведение повлечет большие дополнительные издержки: на автоматизацию порядка удержания налога, переформатирование отчетности под них. Нужны дополнительные разработки во внутренних системах банка, в части удержания и корректного отражения взимаемого налога, подчеркнул руководитель департамента брокерского обслуживания Совкомбанка Валерий Авксентьев.

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