Правительству РФ удалось снизить уровень бедности в целом по стране до 12,1%, однако в ряде российских регионов она достигает 20%, и этой проблемой нужно заниматься особо. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин во время выступления в Совете Федерации.

«Правительству удалось снизить бедность с 12,3% до 12,1%. Но поскольку мы здесь в Совете Федерации, мы должны сказать, что в ряде регинов бедность достигает 20%. И этим нужно особо заняться», — сказал он.

Согласно данным Росстата, численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума по итогам 2020 года составила 17,8 млн человек, или 12,1% населения. По итогам 2019 года показатель составлял 12,3% (18,1 млн человек).

Снижение уровня бедности в России — одна из целей указа президента Владимира Путина о национальных целях. Среди показателей, которые должны быть достигнуты к 2030 году, снижение уровня бедности в два раза по сравнению с 2017 годом. По данным Росстата, доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума в 2017 году составила 12,9% населения страны (18,9 млн человек).