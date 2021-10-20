Правительству РФ удалось снизить уровень бедности в целом по стране до 12,1%, однако в ряде российских регионов она достигает 20%, и этой проблемой нужно заниматься особо. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин во время выступления в Совете Федерации.
«Правительству удалось снизить бедность с 12,3% до 12,1%. Но поскольку мы здесь в Совете Федерации, мы должны сказать, что в ряде регинов бедность достигает 20%. И этим нужно особо заняться», — сказал он.
Согласно данным Росстата, численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума по итогам 2020 года составила 17,8 млн человек, или 12,1% населения. По итогам 2019 года показатель составлял 12,3% (18,1 млн человек).
Снижение уровня бедности в России — одна из целей указа президента Владимира Путина о национальных целях. Среди показателей, которые должны быть достигнуты к 2030 году, снижение уровня бедности в два раза по сравнению с 2017 годом. По данным Росстата, доля россиян с доходами ниже прожиточного минимума в 2017 году составила 12,9% населения страны (18,9 млн человек).
Уровень бедности в России в 2021 году и в следующие три года будет сокращаться более быстрыми темпами, чем предполагалось ранее, и уже по итогам 2023-го достигнет исторического минимума — 10,1%, пишут «Известия», уточняя, что в 2024 году показатель уменьшится до 9,6%. Такой прогноз содержится в Едином плане по достижению национальных целей развития РФ на период до 2024 года и на плановый период до 2030-го.