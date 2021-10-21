СберБанк готовится к размещению выпуска двухлетних «зеленых» облигаций. Об этом сообщило Аналитическое кредитное рейтинговое агентство, которое осуществило верификацию соответствия проектов, планируемых к рефинансированию за счет привлекаемых средств, международно признанным принципам и стандартам в сфере экологии и «зеленого» финансирования.

«Рассматриваемые проекты — строительство восьми солнечных электростанций (СЭС) — на момент проведения верификации введены в эксплуатацию, включены в перечень квалифицированных генерирующих объектов, функционирующих на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ), и начали осуществлять поставки электроэнергии на оптовый рынок электрической энергии и мощности (ОРЭМ). Итоговый объем выпуска в денежном выражении на момент проведения верификации не определен», — говорится в сообщении АКРА.

В агентстве пояснили, что за счет средств, полученных от выпуска «зеленых» облигаций, «Сбер» обязуется восполнить ранее выданные кредиты в объеме не менее 25 млрд рублей на строительство восьми объектов «зеленой» энергетики: одной станции объединенной энергетической системы Средней Волги полной плановой мощностью 75 МВт, пяти станций ОЭС Юга полной плановой мощностью 180 МВт, двух станции ОЭС Урала полной плановой мощностью 50 МВт.

«АКРА подтверждает, что планируемый выпуск облигаций эмитента соответствует всем базовым компонентам Принципов «зеленых» облигаций Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) в редакции 2021 года (ПЗО-2021)», — заключили аналитики агентства.