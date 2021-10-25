



Если вы задумали зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель, то сейчас для этого самое время! Став ИП до конца 2023 года, вы сможете воспользоваться нулевыми налоговыми ставками и развивать свой бизнес. О таких налоговых каникулах — в новом выпуске Fingram. Сохраняйте себе в закладки!

1. Что такое налоговые каникулы для ИП?

Налоговые каникулы — установленный законодательно срок, в течение которого индивидуальные предприниматели смогут не платить налоги, связанные с выбранной системой налогообложения. Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 266-ФЗ продлил эту возможность до 2024 года.

Применять нулевую ставку предприниматель может в течение первых двух лет со дня регистрации (для ИП на упрощенной системе) или в течение действия двух патентов (для ИП на патентной системе).

Каждый регион устанавливает не только виды деятельности, подпадающие под федеральную льготу для ИП, но и определяет ограничения на использование каникул. Среди них:

· максимальный размер доходов ИП;

· общий период действия льготы (до 2024 года или меньше);

· срок каникул;

· количество наемных работников предпринимателя.

2. При каких условиях ИП освобождаются от уплаты налогов?

1. ИП должен быть зарегистрирован впервые после принятия регионального закона о налоговых каникулах.

2. ИП должен использовать одну из двух систем налогообложения — упрощенную (УСН) или патентную (ПСН).

3. ИП, применяющие УСН, могут осуществлять предпринимательскую деятельность:

· в производственной;

· социальной и (или) научной сферах;

· сфере бытовых услуг населению и услуг;

· услуг по предоставлению мест для временного проживания.

4. ИП, применяющие ПСН, могут осуществлять предпринимательскую деятельность:

· в производственной;

· социальной и (или) научной сферах;

· сфере бытовых услуг.

5. В регионе, где работает ИП, разрешено использовать налоговые каникулы.

6. Доходы от льготного вида деятельности ИП на УСН составляют не менее 70% общего дохода, для предпринимателя на ПСН такого ограничения нет.

3. Как воспользоваться налоговыми каникулами?

· Необходимо проверить, что все условия для применения каникул выполнены.

· Подать заявление на выбранный тип налогообложения.

Новые ИП на УСН на этапе регистрации или в течение 30 дней с момента постановки на учет подают в налоговую заявление о применении УСН по форме 26.2-1 .

Новые ИП на ПСН на этапе регистрации подают заявление по форме 26.5-1 , указывают в нем налоговую ставку 0% и региональный закон о налоговых каникулах.

При сдаче годовой декларации о доходах необходимо указать налоговую ставку 0%. Иначе налог нужно будет уплатить.

Бонус:

Если вы ошибочно уплатите налог, то вернуть его будет невозможно.

Нулевая налоговая ставка действует только на взносы, связанные с выбранной системой налогообложения. Она не освобождает от обязанности уплачивать остальные налоги, например транспортный, акцизный, земельный.

Также ИП должны уплачивать страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за себя и наемных работников.

Если человек был ИП, потом закрылся, а теперь хочет снова вести предпринимательскую деятельность, то он тоже может получить налоговые каникулы. Дата прошлого снятия с учета должна быть раньше вступления в силу регионального закона о налоговой льготе.

В 2021 году на налоговые каникулы могут уйти предприниматели, предоставляющие помещения во временное пользование, то есть содержащие отели (п. 4 ст. 346.20 НК РФ ).

Актуальную информацию об условиях получения льготы по определенному региону лучше узнать в налоговом органе.

Зоя ВАСЮТЧЕНКО