Если вы задумали зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель, то сейчас для этого самое время! Став ИП до конца 2023 года, вы сможете воспользоваться нулевыми налоговыми ставками и развивать свой бизнес. О таких налоговых каникулах — в новом выпуске Fingram. Сохраняйте себе в закладки!
1. Что такое налоговые каникулы для ИП?
Налоговые каникулы — установленный законодательно срок, в течение которого индивидуальные предприниматели смогут не платить налоги, связанные с выбранной системой налогообложения. Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 266-ФЗ продлил эту возможность до 2024 года.
Применять нулевую ставку предприниматель может в течение первых двух лет со дня регистрации (для ИП на упрощенной системе) или в течение действия двух патентов (для ИП на патентной системе).
Каждый регион устанавливает не только виды деятельности, подпадающие под федеральную льготу для ИП, но и определяет ограничения на использование каникул. Среди них:
· максимальный размер доходов ИП;
· общий период действия льготы (до 2024 года или меньше);
· срок каникул;
· количество наемных работников предпринимателя.
2. При каких условиях ИП освобождаются от уплаты налогов?
1. ИП должен быть зарегистрирован впервые после принятия регионального закона о налоговых каникулах.
2. ИП должен использовать одну из двух систем налогообложения — упрощенную (УСН) или патентную (ПСН).
3. ИП, применяющие УСН, могут осуществлять предпринимательскую деятельность:
· в производственной;
· социальной и (или) научной сферах;
· сфере бытовых услуг населению и услуг;
· услуг по предоставлению мест для временного проживания.
4. ИП, применяющие ПСН, могут осуществлять предпринимательскую деятельность:
· в производственной;
· социальной и (или) научной сферах;
· сфере бытовых услуг.
5. В регионе, где работает ИП, разрешено использовать налоговые каникулы.
6. Доходы от льготного вида деятельности ИП на УСН составляют не менее 70% общего дохода, для предпринимателя на ПСН такого ограничения нет.
3. Как воспользоваться налоговыми каникулами?
· Необходимо проверить, что все условия для применения каникул выполнены.
· Подать заявление на выбранный тип налогообложения.
Новые ИП на УСН на этапе регистрации или в течение 30 дней с момента постановки на учет подают в налоговую заявление о применении УСН по форме 26.2-1.
Новые ИП на ПСН на этапе регистрации подают заявление по форме 26.5-1, указывают в нем налоговую ставку 0% и региональный закон о налоговых каникулах.
При сдаче годовой декларации о доходах необходимо указать налоговую ставку 0%. Иначе налог нужно будет уплатить.
Бонус:
Если вы ошибочно уплатите налог, то вернуть его будет невозможно.
Нулевая налоговая ставка действует только на взносы, связанные с выбранной системой налогообложения. Она не освобождает от обязанности уплачивать остальные налоги, например транспортный, акцизный, земельный.
Также ИП должны уплачивать страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за себя и наемных работников.
Если человек был ИП, потом закрылся, а теперь хочет снова вести предпринимательскую деятельность, то он тоже может получить налоговые каникулы. Дата прошлого снятия с учета должна быть раньше вступления в силу регионального закона о налоговой льготе.
В 2021 году на налоговые каникулы могут уйти предприниматели, предоставляющие помещения во временное пользование, то есть содержащие отели (п. 4 ст. 346.20 НК РФ).
Актуальную информацию об условиях получения льготы по определенному региону лучше узнать в налоговом органе.