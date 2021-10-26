Условия привлечения средств на финансирование одного проекта через инвестиционную платформу являются равными для всех инвесторов, а изменение или расторжение договорных отношений возможно только после того, как заемщик заручится согласием всех инвесторов проекта. Об этом говорится в информационном письме Банка России , который на основе поступивших вопросов разъяснил правила работы инвестиционных платформ операторам и инвесторам.

Среди рекомендаций, которые регулятор дал операторам инвестиционных платформ, — необходимость проверки заемщиков на соответствие установленным законом требованиям, например на наличие признаков банкротства.

Также Банк России обратил внимание операторов на риски, связанные с использованием нескольких номинальных счетов для сбора средств на один проект. По мнению регулятора, использование одного счета позволит избежать возможных споров между клиентами оператора.

Письмо также разъясняет порядок работы с неквалифицированными инвесторами. Уточняется, что они могут инвестировать через инвестиционные платформы в течение одного календарного года не более 600 тыс. рублей. Это касается всех инвестиционных предложений, в которых участвовал человек в течение этого времени.

Информационное письмо носит превентивный характер и направлено на снижение рисков при осуществлении операторами своей деятельности. В ЦБ рассчитывают, что рекомендации регулятора будут способствовать также формированию единообразной практики в развивающемся сегменте финансового рынка.